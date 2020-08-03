Общество

REGNUMREGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Больше всего высокооплачиваемых работников в рыбной отрасли — 29% — получают более 100 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата занятых рыболовством и рыбоводством составляет 63,6 тыс. рублей.
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с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новостивчера в 17:00

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Названа зарплата среднестатистического работника в России

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RT на русскомвчера в 21:50

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Московский Комсомолецвчера в 17:45

Средняя зарплата в России составляет 35 тысяч рублей

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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в России

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Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РБКвчера в 19:51

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новостивчера в 17:00
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Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

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По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru вчера в 03:29
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Общество

За блокировку пожарных выходов предложили ввести уголовное наказание

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу.
RT на русском вчера в 23:00
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Маси: FIA вместе с Pirelli найдёт причину проблем с шинами

После финиша британского этапа чемпионата директор гонок FIA Майкл Маси прокомментировал некоторые эпизоды Гран При, потребовавшие вмешательства стюардов, и решения, ими принятые.
F1news.ru вчера в 17:56
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В Японии сообщили о «подозрительных семенах» из-за рубежа

ИА Красная Весна 01 августа в 04:15
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Экономика

Более 60% крупных российских компаний не смогли получить налоговую господдержку

Опрос проводился во второй половине мая. В нем приняли участие более 60 компаний.
Коммерсантъ 00:20
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ВВС Израиля нанесли удар по военным целям ХАМАС в секторе Газа

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Российская газета вчера в 19:20
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Общество

Гидрометцентр предупредил о температуре выше нормы в ряде регионов

Температура выше нормы ждёт ряд российских регионов на рабочей неделе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 01:12
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Авто

Обновленный Kia Stinger заметили без камуфляжа

Обновленный Kia Stinger дебютирует уже в августе 2020 года, однако модель была раскрыта на череде шпионских снимков.
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Общество

С августа начинают выплачивать новое пособие на детей

О чем сообщает агенство РИА новости. Уже с 1 августа все семьи с детьми смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
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Политика

Побег из ада: что талибы делали с пленными русскими летчиками

РИА Новости 01:00
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Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой

Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
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Политика

Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Общество

Мантуров заявил об историческом рекорде по выпуску аппаратов ИВЛ

Россия из-за пандемии коронавируса в 2020 году поставит исторический рекорд по производству аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), выпустив от 12 до 15 тыс. таких аппаратов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Футбол

«Чемпионат»: ЦСКА не планирует платить «Удинезе» 10 млн евро за Бекао

Bookmaker-ratings.ru 01 августа в 16:44
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Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Единоборства

Исмаилов эмоционально поддержал Емельяненко после поражения

Российский боец смешанных боевых искусств Магомед Исмаилов в своем Instagram-аккаунте выразил слова поддержки соотечественнику Александру Емельяненко, которого ранее победил в поединке.
РИА Новости вчера в 09:22
Общество

В Абхазии предложили ввести ограничения на границе с Россией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Абхазии предложили ввести на границе республики с Россией ограничительные меры в связи с открытием границы.
RT на русском вчера в 16:47
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

Накануне народный артист России Сергей Гармаш объявил об уходе из театра "Современник".
Москва 24 01 августа в 01:45
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Футбол

Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:15
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Политика

СПЧ настаивает на рассмотрении дела Сафронова в открытом режиме

Совет при президенте по правам человека (СПЧ) ответил на обращение правозащитников по делу Ивана Сафронова, сообщил РБК со ссылкой на текст письма.
Коммерсантъ вчера в 18:55
Происшествия

Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти

Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС вчера в 10:29
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Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

На Землю, а точнее на воду вернулся экипаж первого за много лет американского пилотируемого корабля Crew Dragon в составе астронавтов NASA Дугласа Херли и Роберта Бенкена.
Газета.Ru 01:12
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Политика

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Группа россиян из 32 человек была задержана в минувшую среду в санатории под Минском, еще один — на юге страны.
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Экономика

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

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ToDay News Ufa вчера в 16:56
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Общество

Россиянам запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

Как пояснили агентству в Сбербанке, ограничения вводятся не только по «классическим» электронным кошелькам, но и по сервисам оплаты школьного питания и большому числу транспортных проектов, поэтому действие поправок затронет большинство регионов России.
Известия вчера в 20:16
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Политика

Microsoft подтвердила намерение купить долю в TikTok

Компания Microsoft рассматривает возможность приобретения доли в китайском приложении TikTok.
Коммерсантъ вчера в 23:46
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Наука

В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»

RuNews24.ru 31 июля в 07:10
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