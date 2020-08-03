Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Больше всего высокооплачиваемых работников в рыбной отрасли — 29% — получают более 100 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата занятых рыболовством и рыбоводством составляет 63,6 тыс. рублей.

Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

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