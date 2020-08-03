Экономика
REGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
Читать в источнике
Оценить2,7K
с чего всё началось
Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.РИА Новостивчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Известия вчера в 15:37
Происшествия
Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова
Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости вчера в 17:44
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек
Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
Армия и оружие
Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса
В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03:10
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Футбол
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
Футбол
«Интер» может уволить Конте с поста главного тренера
"Интер" планирует уволить с поста главного тренера Антонио Конте.
Pravda.Ru 02:44
Общество
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
Общество
Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК 31 июля в 12:37
Здоровье
В Мурманской области снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ
Губернатор отметил, что если тренд по снижению заболеваемости сохранится, в середине августа будет снят очередной ряд ограничений.
Вечерний Мурманск 01:25
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса
США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
Общество
В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников
ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
Экономика
Мантуров рассказал о мерах и объемах поддержки автопрома на 2021 год
Меры господдержки автопрома в РФ будут продлены и на следующий год, но не в таких объемах, как сейчас.
ТАСС 01:09
Общество
СМИ сообщили о продаже в Сети данных 1 млн российских автомобилистов
По данным издания, в выставленных на продажу файлах содержатся имена автовладельцев, свидетельства о регистрации их автомобилей и номера ПТС, государственные регистрационные номера.
РБК 03:00
Общество
Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат
Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Экономика
В России захотели изменить налог для нефтяников
Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД).
Lenta.ru 03:05
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
News.ru 03:07
Политика
Microsoft объявила о планах купить бизнес TikTok в США
"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить переговоры о покупке TikTok в Соединенных Штатах", — сказано в публикации.
Вести.Ru вчера в 23:48
Общество
Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России
Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
Армия и оружие
ВМС и ВВС США провели учения в Черном море
Военно-морские и военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели в воскресенье совместные учения в Черном море.
Российская газета вчера в 20:24
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
Znak.com 00:41
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
Происшествия
Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате в Москве потушен
Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Новом Арбате в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:14