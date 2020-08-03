Экономика

REGNUMREGNUMМедианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей

Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей. Таковы результаты исследования РИА Рейтинг на основе данных Росстата, опубликованные 3 августа.
Читать в источнике
Комментировать3K
с чего всё началось

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

Рыболовство и рыбоводство занимают первое место по доле высокооплачиваемых сотрудников. Почти треть занятых в этих отраслях получают более 100 тысяч рублей в месяц.
РИА Новостивчера в 17:00

Подробнее о событии

Названа зарплата среднестатистического работника в России

Lenta.ru00:36

Назван размер средней зарплаты в России

RT на русскомвчера в 21:50

Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году

РИА Новостивчера в 17:00

Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей

Коммерсантъвчера в 19:29

Исследование: средняя зарплата в России 35 тыс. рублей

Московский Комсомолецвчера в 17:45

Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России

РБКвчера в 19:51

Обувщики и ткачихи в России в среднем получают зарплату менее 15 тыс рублей

ПРАЙМвчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Космос

Первый полет корабля Crew Dragon на МКС завершился успешно

Газета.Ru 01:12
1,1K
Происшествия

Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве

Известия вчера в 15:37
6,9K
Происшествия

Адвокат предположил, как могут оправдать Ефремова

Актера Михаила Ефремова могут оправдать как минимум в двух случаях.
РИА Новости вчера в 17:44
200
Происшествия

При пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб один человек

Норильск, Красноярский край, 3 августа 2020, 09:45 — REGNUM В результате пожара, произошедшего на ТЭЦ-2 в Норильске, погиб один человек.
REGNUM 02:45
2
Армия и оружие

Украина заявила об обстрелах со стороны Донбасса

В Минобороны Украины заявили, что 2 августа на Донбассе было совершено два обстрела.
DixiNews 03:10
Политика

Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны

По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
840
Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
103
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о геноциде (ст. 357 УК РФ) в Псковской области во времена Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 02:38
16
Общество

Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
20
Футбол

Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Ранее сообщалось, что Мостовой назвал зарплату Кокорина в "Спартаке" космической.
Газета.Ru 02:15
1
Футбол

«Интер» может уволить Конте с поста главного тренера

"Интер" планирует уволить с поста главного тренера Антонио Конте.
Pravda.Ru 02:44
Общество

Польский регулятор оштрафовал «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 02:28
211
Общество

Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК 31 июля в 12:37
851
Здоровье

В Мурманской области снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

Губернатор отметил, что если тренд по снижению заболеваемости сохранится, в середине августа будет снят очередной ряд ограничений.
Вечерний Мурманск 01:25
Политика

Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым

РИА Новости вчера в 13:44
39
Общество

Страны выстроились в очередь за вакциной от коронавируса

США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана.
Lenta.ru 01:55
106
Общество

В Кузбассе за сутки выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

Уточняется, что за прошедшие сутки скончался пациент из Междуреченска — у мужчины 1960 года рождения развилась тяжелая форма пневмонии.
REGNUM 00:14
150
Кино

Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные

Piter.tv 00:44
3
Общество

В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
RT на русском 02:42
4
Экономика

Мантуров рассказал о мерах и объемах поддержки автопрома на 2021 год

Меры господдержки автопрома в РФ будут продлены и на следующий год, но не в таких объемах, как сейчас.
ТАСС 01:09
Общество

СМИ сообщили о продаже в Сети данных 1 млн российских автомобилистов

По данным издания, в выставленных на продажу файлах содержатся имена автовладельцев, свидетельства о регистрации их автомобилей и номера ПТС, государственные регистрационные номера.
РБК 03:00
3
Общество

Skillbox и РАНХиГС впервые запускают онлайн-бакалавриат

Онлайн-бакалавриат по специальности Data Science & Machine Learning запущен на платформе Skillbox в сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
ТАСС 02:34
Экономика

В России захотели изменить налог для нефтяников

Власти России хотят радикального изменить в стране налог на дополнительный доход (НДД).
Lenta.ru 03:05
127
Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

Актриса Кристина Асмус в комментариях к своему посту в Instagram ответила на вопрос подписчика о том, действительно ли юморист Гарик Харламов, с которым она разводится, намерен вновь жениться на другой женщине уже в январе.
News.ru 03:07
3
Политика

Microsoft объявила о планах купить бизнес TikTok в США

"После разговора между генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой с президентом Дональдом Трампом Microsoft готова продолжить переговоры о покупке TikTok в Соединенных Штатах", — сказано в публикации.
Вести.Ru вчера в 23:48
Общество

Мантуров заявил об изучении возможности внедрения сети 6G в России

Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения 6G.
Известия 00:18
62
Армия и оружие

ВМС и ВВС США провели учения в Черном море

Военно-морские и военно-воздушные силы Соединенных Штатов провели в воскресенье совместные учения в Черном море.
Российская газета вчера в 20:24
37
Политика

Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности в связи с задержанием в Белоруссии российских граждан.
Znak.com 00:41
1
Происшествия

К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные

Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
27
Происшествия

Пожар в бизнес-центре на Новом Арбате в Москве потушен

Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Новом Арбате в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
ТАСС 02:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное