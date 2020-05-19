В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона». По его подсчетам, смертность среди медперсонала в нашей стране во много раз превышает этот показатель в других государствах.

«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков

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