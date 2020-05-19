Коронавирус
Эхо Москвы«Медиазона»: В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков
В России от коронавируса умерли не меньше 186 медиков, утверждает интернет-издание «Медиазона». По его подсчетам, смертность среди медперсонала в нашей стране во много раз превышает этот показатель в других государствах.
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Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Армия и оружие
От обстрела ВСУ на автобусной остановке пострадала женщина
В Еленовке от обстрела ВСУ пострадала мирная жительница, ожидавшая транспорт на автобусной остановке.
Евразия Daily 15:45
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Экономика
Путин заявил о замедлении инфляции в России
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.
Газета.Ru 09:33
Здоровье
Доктор Мясников: Кому положено умереть — все равно умрут
Врач полагает, что рано или поздно инфекция возьмет свое.
Росбалт 13:18
Общество
Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России
ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Экономика
ФНС подготовила систему освобождения от налогов пострадавшего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить освобождение от уплаты налогов за второй квартал текущего года компаний, пострадавших от последствий пандемии коронавируса.
ТАСС 11:21
Космос
Завораживающая видео-анимация: если бы ракеты были прозрачными
Дизайнеры показали нам, как выглядели бы старт и полет ракет-носителей в режиме реального времени, если бы они были прозрачными.
Портал Поиск 06:15
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Политика
Трамп обозвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
"Не было столько злоупотреблений в отношении кого-либо, как в отношении президента", - заявил Трамп, обрушившись в очередной раз на своих противников-демократов.
Российская газета 16:18
Хоккей
«Металлург» продлит контракт с Мозякиным
Магнитогорский "Металлург" продлит контракт с форвардом Сергеем Мозякиным, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:37
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК 12:23
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал убрать ядерное оружие США из Европы
Триттин является членом партии «Зеленые» и настаивает на необходимости выведения ядерного оружия США из Европы.
RuNews24.ru 00:58
Космос
Ученые разгадали тайну мегаструктур рядом с центром Млечного Пути
Ученые из Китая смогли разгадать тайну появления рядом с центральной частью Млечного Пути гигантских мегаструктр.
Актуальные Новости 03:04
Футбол
АПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах
АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая.
Бомбардир.ру 11:25
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Наука
Пандемию коронавируса может остановить лекарство из Китая
Ученые из лаборатории Пекинского университета разрабатывают новое лекарство против коронавируса на основе антител.
ToDay News Ufa 05:05
Общество
К объединению НАО и Архангельской области предложили добавить Коми
Члены рабочей группы в Ненецком автономном округе (НАО) по объединению Архангельской области и НАО предложили рассмотреть вариант объединения трех регионов -- с участием Республики Коми.
Коммерсантъ 14:06
Игры
«Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака
«Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Банки.ру 15:57
Космос
Астрономы нашли древнейшую звезду в Млечном Пути
Например, основываясь на металличности нашей звезды, Солнце появилась через сотни поколений звезд после Большого взрыва.
Машины и Механизмы вчера в 03:16
Общество
Остров аномального холода в море аномального тепла
Остается только сопоставить адреса этих сообщений с картой аномалий ОСО и сделать давно уже знакомый нам вывод — область аномального холода контролируется положительной аномалией ОСО, центр которой расположен над Скандинавией.
REGNUM 05:06
Общество
Совфед рекомендовал поднять возраст продажи алкоголя
Совфед рекомендовал правительству РФ поднять возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года, об этом во вторник,19 мая, рассказал первый замглавы социального комитета верхней палаты парламента Валерий Рязанский.
Известия 06:02