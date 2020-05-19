Журналисты изучили «Список памяти» с именами погибших медработников, составленный российскими врачами, и проверили его на достоверность по официальным сообщениям чиновников, СМИ, региональных оперативных штабов и родственников.

Политика Путин раскритиковал кабмин за непрозрачные принципы выплат медикам Президент Владимир Путин раскритиковал во вторник кабмин за недостаточно ясные принципы выплат медикам, сформулированные на первом этапе.

Общество Глава Минтруда рассказал о росте числа безработных в России Как ранее сообщал «Ридус», основатель Superjob.ru Алексей Захаров опасается, что при продлении режима самоизоляции в России до конца июня без работы могут остаться 20-25 миллионов человек. 32

Политика Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с дистанционным заказом лекарств в стране.

Политика Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет. 225

Хоккей «Барыс» подписал новый контракт с Михайлисом Форвард «Барыса» Никита Михайлис подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте казахстанцев.

Политика Михаила Мишустина выписали из больницы Премьер-министр России Михаил Мишустин выписан из больницы и во вторник приступил к работе в Доме правительства. 14

Общество Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети. 33

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 326

Общество Путин: выплаты в десять тысяч рублей затронут 22 миллиона детей Выплата по 10 тысяч рублей на ребенка коснется порядка 22 миллионов детей, со взрослыми эта мера коснется более чем 50 миллионов россиян, заявил президент РФ Владимир Путин. 11

Общество В Челябинске водители скорых требуют доплат за работу с коронавирусом Деньги начисляли в зависимости от даты перевозки первого больного с COVID-19, а не за факт работы с пациентами, но после выступления президента Владимира Путина и исключения формулировки «за фактически отработанное время» многим водителям начали поступать доплаты, добавляет издание. 2

Политика Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны. 21

Общество Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте». 27

Авто Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4 Новый кроссовер Geely Boyue Pro (появится в России под именем Atlas Pro), вышедший на китайский рынок осенью 2019 года, стал популярнее Toyota RAV4. 20

Игры В сети появился новый ролик Fallout 4: New Vegas Fallout 4: New Vegas будет перенесен на новый движок Fallout 4, игроки смогут пройти все оригинальные задания, а также получат дополнительные геймплейные детали. 4