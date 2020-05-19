В России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников, пишет "Медиазона". Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик. Это в 16 раз больше, чем в тех странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

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