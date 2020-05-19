Здоровье

ВесьмаВесьма«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

В России от коронавируса погибли по меньшей мере 186 медицинских сотрудников, пишет "Медиазона". Если верить официальной статистике, то получается, что каждый 15-й умерший от COVID-19 в стране — это медик. Это в 16 раз больше, чем в тех странах, где эпидемия приобрела сопоставимые масштабы.
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СМИ указали на высокую смертность среди медиков с коронавирусом в России

Компания07:19

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в сопоставимых по масштабам эпидемии странах

Новая газета08:42

«Медиазона»: в России врачи умирают от COVID-19 в 16 раз чаще, чем в других странах

Полит.ру08:16

В России врачи умирают от коронавируса в 16 раз чаще, чем в других странах

Росбалт07:55

«Медиазона»: Смертность от COVID-19 среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах

БИЗНЕС Online09:08

«Медиазона»: Смертность от коронавирусной инфекции среди медиков в России в 16 раз выше, чем в других странах

Эхо Москвы06:32

«Медиазона»: в России смертность от коронавируса среди медиков в 16 раз выше, чем в других странах

Весьма04:20
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