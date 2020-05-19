Сотрудники «Медиазоны» предположили, что такую ситуацию со смертностью среди российских врачей можно объяснить тем, что статистику в целом по умершим от коронавируса в России занижают. Именно поэтому получается, что процент смертности среди врачей такой высокий.

«Медиазона»: в России среди врачей смертность от коронавируса в 16 раз выше, чем в других странах

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