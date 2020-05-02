Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.

с чего всё началось

Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Он отметил, что сама маска, если ее менять каждый три часа, навредить человеку не сможет.

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