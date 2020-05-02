Общество
RuNews24.ruМедицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Он отметил, что сама маска, если ее менять каждый три часа, навредить человеку не сможет.
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с чего всё началось
Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
Армия и оружие
В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе
В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily вчера в 03:04
Политика
Украинцы потребовали от Польши возврата земли
Союз украинцев Польши потребовал возврата земель и собственности тех, кто был депортирован в рамках операции «Висла».
Взгляд.ру 30 апреля в 11:53
Происшествия
В Волгоградской области умер десятый пациент с коронавирусом
Число умерших от коронавирусной инфекции в Волгоградской области увеличилось до 10 человек, всего случаев COVID-19 в регионе зарегистрировано 432, сообщает оперштаб области в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:53
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Футбол
Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову
Нападающий "Уфы" Андрей Козлов в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу "Крыльев Советов" Евгению Фролову, который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ.Евгений Фролов — мой друг.
Soccer.ru вчера в 18:33
Здоровье
Проценко не считает выход на плато победой над коронавирусом
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на инфекциониста, существуют исследования медиков со всего мира, согласно которым за прошедшие сто лет эпидемии гриппа по определённому сценарию, включающему этапы «рост — выход на плато — падение».
Цензуры.Нет 04:08
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Экономика
Стоимость строительства Чусовского моста выросла на 3,5 млрд рублей
Изначально стоимость строительства оценивалась в 15,2 млрд рублей.
Коммерсантъ Пермь 02:25
Политика
Токаев прекратил сенаторские полномочия Дариги Назарбаевой
РИА Новости 04:12
Хоккей
Скабелка стал главным тренером «Локомотива»
Андрей Скабелка назначен главным тренером ярославского хоккейного клуба "Локомотив", сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.
РИА Новости 06:37
Общество
Попова заявила, что до марта в России коронавируса не было
Некоторые россияне считают, что уже переболели новым коронавирусом в январе-феврале, однако это неверно, до марта его в России не было.
ТАСС 05:18
Футбол
Халк: Китай вернулся к нормальной жизни
Metaratings 03:04
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 вчера в 01:13
Политика
Украинский посол в Берлине отказался возлагать цветы с послом России
Берлин, 2 мая 2020, 03:09 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от приглашения властей Берлина принять участие вместе в памятной церемонии, посвященной 75-летию капитуляции войск вермахта в Берлине.
REGNUM вчера в 20:09
Общество
Собянин назвал план «Б» в случае заражения коронавирусом
"Кабинет вполне приспособлен для того, чтобы и болеть, и работать", - добавил Собянин, отвевчая на вопрос о плане "Б" на случай болезни Мэр Москвы также рассказал, что у столичных властей рабочий процесс практически не прекращается, так как огромный город продолжает жить.
Московский Комсомолец 05:43
Общество
Аксенов напомнил о трагедии в Одессе 2 мая
РИА Новости 01:47
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК 05:19
Общество
83 человека за сутки в Ростовской области заболели коронавирусом
Число заболевших в регионе достигло 1026 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находятся 11 человек.
Privet-Rostov.ru вчера в 04:37
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
Политика
Российских военных медиков не пустили в Боснию и Герцеговину
Российские военные специалисты, которых пригласили в Боснию и Герцеговину для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, не смогли попасть на территорию страны.
РБК 06:32
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости вчера в 12:33
Наука
«Росатом» продлит срок жизни стволов пушек и гаубиц
Популярная механика 05:20
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Общество
Назвали точные места заражения коронавирусом в Пензенской области
Prо Город Пенза 30 апреля в 05:14
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Общество
Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31