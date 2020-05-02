Коронавирус
ИзвестияМедицинские маски оказались опасными для одной категории россиян
Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. По его словам, в целом для тех, кто носит эти средства защиты, они угрозы не представляют.
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с чего всё началось
Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.Радио Sputnik19:00
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Певица Надежда Бабкина записала видеоролик для своих поклонников, поблагодарив их за поддержку во время борьбы с болезнью.
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В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.
Вести.Ru 20:52
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Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Один человек погиб, еще один пострадал при взрыве газового баллона на крупнейшем в РФ плавзаводе "Всеволод Сибирцев" в приморской Находке, сообщил агентству "Интерфакс" представитель компании-судовладельца.
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Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости 01:43
Общество
В Самарской области еще 25 человек заболели коронавирусом
По состоянию на 1 мая в Самарской области зарегистрировали еще 25 случаев коронавирусной инфекции. Всего в области заболели им 392 человека.
АиФ Самара 03:41
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в РФ
Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8, ранее предлагавшийся в России только в топовой модификации Prestige, получил более доступные исполнения, получившие название Active и Family.
SpeedMe вчера в 06:34
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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Никита Джигурда вызвал на бой телеведущего Владимира Соловьева
В свойственной себе манере Джигурда вызвал телеведущего на боксерский поединок, о чем сообщил в своем микроблоге.
Bimru.ru 07:53
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В Бурятии коронавирусом заразились десять сотрудников полиции
Улан-Удэ, 1 мая 2020, 13:20 — REGNUM В Иволгинском Бурятии выявили заражение коронавирусом у десяти сотрудников полиции.
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Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс 18:40
Общество
На утро 2 мая в Иркутской области выявили 16 новых случаев COVID-19
По данным оперштаба на 10:30 2 мая, в Иркутской области выявили еще 16 случаев COVID-19. Всего 166 инфицированных коронавирусом в регионе.
Твой Иркутск 23:02
Общество
Опубликованы первые за 20 дней фото Ким Чен Ына
Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи опубликовал фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, сделанные во время его первого за последние 20 дней появления на публике.
RT на русском 20:23
Общество
В Хакасии коронавирус подтвержден у 27 детей
По данным регионального управления Роспортребнадзора, всего на утро 29 апреля в республике выявлено 228 случаев COVID -19, среди них 27 – у детей.
Московский Комсомолец Хакасия 29 апреля в 06:57
Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
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Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
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Минобороны завершает разработку бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»
Специалисты российских Воздушно-десантных войск завершают разработку защищенного автомобиля спецназначения "Тайфун-ВДВ", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 23:02
Происшествия
В Новосибирске скончался пациент с коронавирусом
Новосибирск, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждена смерть ещё одного пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб.
REGNUM 08:49
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
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Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
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«Почта России» назвала график работы в майские праздники
30 апреля и 8 мая рабочий день почтовых отделений будет сокращен на час.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:56
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:50
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Inc-news.ru 29 апреля в 13:51
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Режим самоизоляции отменен в 14 районах Красноярского края
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Что делает Смольный, чтобы не платить компенсации медикам
В середине апреля Смольный решил выплачивать следующие суммы, в зависимости от тяжести понесенного медиком ущерба.
МР7.ру 12:15
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Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
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Кино
Названы самые провальные фильмы 2019 года
Напомним, ранее издание Deadline опубликовало рейтинг самых кассовых фильмов 2019 года.
ИА Красная Весна 29 апреля в 16:26
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В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
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