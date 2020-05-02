Представляющие эпидемиологическую опасность (классов Б и В) использованные маски и перчатки из медучреждений не попадают на обычные пункты переработки мусора – их обеззараживают и сжигают.

с чего всё началось

Медицинские маски и перчатки в некоторых ситуациях являются источником опасности, заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. По его словам, в целом для тех, кто носит эти средства защиты, они угрозы не представляют.

Медицинские маски оказались опасными для одной категории россиян

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