Экономика

АБНАБНМедицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля

Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику. Сюда можно включить тонометры, термометры, ингаляторы и многое другое.
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с чего всё началось

Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.
РИА Новостивчера в 22:47

Подробнее о событии

Стало известно, какие медицинские товары подорожают из-за ослабления рубля

Росбалт02:35

Определены медицинские товары, которые подорожают из-за падения рубля

Мойка78вчера в 22:59

Россиян предупредили о подорожании медтехники

Общественное телевидение России02:18

Россиянам рассказали, что подорожает в аптеках после обвала рубля

News.ru02:14

Оценено влияние курса рубля на стоимость медицинских товаров

Lenta.ru01:11

Аптекари назвали дорожающие из-за падения рубля товары

Телеканал 360°02:27

Российские аптеки ожидают роста цен на тонометры и ингаляторы из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 20:25
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:27, Ашберн
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Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявил, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.
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Матч плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт без зрителей

Шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» состоится без зрителей из-за распространения коронавируса.
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«Ак Барс» приостановил продажи билетов на матчи плей-офф с «Салаватом»

Хоккейный клуб "Ак Барс" приостановил продажи билетов на матчи плей-офф КХЛ с уфимским "Салаватом Юлаевым" из-за ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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На одном из сайтов в интернете прокуроры обнаружили полную и регулярно пополняемую базу всех экспортно-импортных операций российских компаний за 2012–2019 годы, в которую вошли данные со всех таможенных постов страны.
РБК 04:40
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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

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Газета.Ru вчера в 05:48
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РБК вчера в 07:12
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В Европе осталась одна страна без коронавируса

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Оформление документа осуществляется после проверки всех данных и при отсутствии ограничений на выдачу сертификата.
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Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Первый российский тепловизор с охлаждением создала «Росэлектроника»

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Красная весна 01:54
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Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

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У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

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RT на русском вчера в 21:55
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Путин отметил положительные перемены в российском бизнесе

По мнению Путина, за последние десять лет бизнес в стране очень сильно изменился.
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Общество

В центральную часть России на выходные придет холод из Арктики

В пятницу по европейской территории России пройдет мощный циклон, после чего туда начнет поступать ледяной воздух из Арктики и там сильно и стремительно похолодает, предупредили в Гидрометцентре России.
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Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ.
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Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

Киев, 12 марта 2020, 12:58 — REGNUM В Киеве сегодня, 12 марта, радикалами была сорвана официальная презентация «Национальной платформы примирения и единства» — программы по реинтеграции и восстановлению Донбасса, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Курс евро превысил 84 рубля впервые за 4 года

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