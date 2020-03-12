Экономика

АБНАБНМедицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля

Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику. Сюда можно включить тонометры, термометры, ингаляторы и многое другое.
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с чего всё началось

Названы медицинские товары, которые подорожают из-за ослабления рубля

"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.
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Стало известно, какие медицинские товары подорожают из-за ослабления рубля

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Lenta.ru01:11

Определены медицинские товары, которые подорожают из-за падения рубля

Мойка78вчера в 22:59

Российские аптеки ожидают роста цен на тонометры и ингаляторы из-за ослабления рубля

ПРАЙМвчера в 20:25
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 03:52, Ашберн
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