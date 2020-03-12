Экономика
АБНМедицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля
Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику. Сюда можно включить тонометры, термометры, ингаляторы и многое другое.
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с чего всё началось
"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.РИА Новостивчера в 22:47
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Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Политика
Президент России согласился обнулить свои президентские сроки
10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение поправку об обнулении президентских сроков и снятии ограничений на сроки президентства.
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Авто
Появились фото возрожденного Ford Bronco Sport
Bronco Sport создан на базе известного Ford Escape, и, хотя у нас нет конкретной информации о его силовых установказ, мы ожидаем, что моторная гамма перекочует от старшей модели.
Космос
Орбиту МКС скорректируют в марте
Политика
Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
Армия и оружие
США нанесли авиаудары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Гаджеты
В Роскачестве проверили смарт-часы
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Финансы
Биржевой курс доллара взлетел выше 74 рублей
11 марта биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. после объявления распространение коронавируса в мире пандемией.
Спорт
Швеция отказалась ехать на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Канаду
Ассоциация лыжных видов спорта Швеции решила не отправлять спортсменов на этап Кубка мира в Канаде из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.
Общество
Пик эпидемии коронавируса в Китае прошел
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в Китае прошла свой пик: в городах очага заражения в провинции Хубэй уже неделю нет новых случаев заражения.
Армия и оружие
Испытания мишенного комплекса «Адъютант» вышли на финишную прямую
Технологии
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Российские клиенты Visa смогут удалять данные своих карт с сайтов, где они оставляли банковские сведения.
Финансы
Рубль продолжает свое крутое пике на фоне дешевеющей нефти
Ослабление российской национальной валюты продолжается на фоне дешевеющей нефти. Так, баррель BRENT стоит 34,32 доллара.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Баскетбол
НБА приостанавливает игровой сезон из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон «до дальнейшего уведомления» после того, как игрок команды «Юта Джаз» показал положительный результат на коронавирус.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
На странице конкурса Евровидение ВКонтакте был опубликован пост, в котором, со ссылкой на представителя коллектива, объяснили, почему участники от России, рейв-группа Little Big, до сих пор не показали песню и клип.
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Недвижимость
Названа минимальная цена квартиры с ремонтом в Москве
Самыми бюджетными апартаментами с чистовой отделкой в свою очередь назван лот в проекте на Дегунинской улице (Северный округ) — пространство площадью 9,3 квадратного метра стоит 2 миллиона рублей.
Хоккей
«Салават Юлаев» во втором раунде Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом»
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в первом раунде Кубка Гагарина (4:2 счет в серии) и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Технологии
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON).