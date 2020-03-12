Экономика
АБНМедицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля
Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику. Сюда можно включить тонометры, термометры, ингаляторы и многое другое.
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с чего всё началось
"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.РИА Новостивчера в 22:47
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Финансы
Торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС
Индекс Мосбиржи упал на 4% на открытии торгов, долларовый индекс РТС — на 5% после признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавируса COVID-19 пандемией и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
Футбол
Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Политика
Песков оценил возможность отмены парада Победы из-за коронавируса
Кино
В прокат выходит фильм «Пиноккио» Маттео Гарроне
В российский прокат 12 марта выходит новая экранизация сказки «Пиноккио» итальянского писателя Карло Коллоди.
Здоровье
Медики перечислили защищающие от вирусов простые продукты
Испанские медики назвали продукты, которые способны влиять на работу иммунной системы.
Финансы
ЦБ 10 марта продал валюту на 3,6 млрд рублей
Банк России продал валюту на 3,6 млрд руб. в рамках упреждающих мер, следует из данных ЦБ.
Общество
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса
Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Общество
Том Хэнкс и его супруга заразились коронавирусом
63-летний актер написал об этом в своем Twitter. Он рассказал, что они с супругой Ритой находятся в Австралии.
Политика
Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали
В интервью проекту ТАСС Владимир Путин рассказал, как его обманывали продавцы в советское время.
Футбол
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Экономика
Мишустин: ситуация в российской экономике находится под контролем
Ситуация в российской экономике находится под контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Общество
Китай объявил о прохождении пика эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в Китае в целом уже пройден.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей
Порядок оформления выплат на детей от 3 до 7 лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена до минимума, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Финансы
Bloomberg (США): Путин не так уж устойчив к обрушению цен на нефть, как он демонстрирует (Bloomberg)
После начала «нефтяной войны», которая потрясла мировые рынки, Россия хвасталась, что она может справиться с ценой на нефть на уровне 25 долларов за баррель в течение следующего десятилетия.
Экономика
Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис
Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
Политика
Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе, а также об одновременном открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения — в населенных пунктах Золотое и Счастье.
Экономика
Минфин отказался компенсировать убытки туроператоров от закрытия Китая
Ранее портал "Интерфакс-Туризм" сообщал, что АТОР 20 февраля обратилась в правительство с просьбой компенсировать убытки туроператоров из-за остановки продаж туров в Россию китайским туристам и туров в Китай - российским.
Общество
Магазины и рестораны закрыли в Италии из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
«Дочке» Центра Хруничева разрешили продвижение пусков «Союзов» в США
Дочерняя компания Центра Хруничева — International Launch Services — получила разрешение от Госдепа США продвигать пуски российских ракет-носителей «Союз» на американском рынке.
Общество
Калининградцы стоят на границе с Польшей по десять часов
Автоспорт
Пьер Гасли: Racing Point и McLaren очень быстры
Пьер Гасли: Я прилетел в Мельбурн несколько дней назад. Настроение хорошее, я очень рад началу сезона.
Политика
В Волгоградской области снова могут изменить время на московское
Волгоградская область, которая успела пожить по «самарскому» времени, снова может вернуться в московский часовой пояс.
Общество
Ростуризм порекомендовал туроператорам аннулировать туры в Индию
Ростуризм рекомендовал туроператорам РФ аннулировать туры в Индию в связи с тем, что индийское правительство распорядилось о прекращении действия ранее выданных туристических виз.