"Цены на них зарегистрированы постановлением правительства РФ, зарегистрированы они в рублях. Наценки оптово-розничные регламентированы, поэтому я уверен, что какого-то значительного роста цен в этом сегменте не будет", — сказал Нифантьев.

с чего всё началось

Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику. Сюда можно включить тонометры, термометры, ингаляторы и многое другое.

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