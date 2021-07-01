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Медицинские власти Финляндии рекомендовали финнам пока полностью избегать поездок в РФ

Заявление института распространила в четверг его пресс-служба. "В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию", - говорится в сообщении.В источнике

С чего всё началось

Это произошло на фоне роста заболеваемости после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, сообщает
 телеканал Yle.

Подробнее о событии

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