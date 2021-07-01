Медицинские власти Финляндии рекомендовали финнам пока полностью избегать поездок в РФ
Заявление института распространила в четверг его пресс-служба. "В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Это произошло на фоне роста заболеваемости после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, сообщает
телеканал Yle.
В Финляндии призвали граждан не ездить в РФ из-за ситуации с коронавирусом
Национальная служба новостейвчера в 13:51