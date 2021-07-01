Заявление института распространила в четверг его пресс-служба. "В связи со значительно ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в России и распространением мутаций коронавируса THL рекомендует пока полностью воздержаться от путешествий в Россию", - говорится в сообщении.

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С чего всё началось Это произошло на фоне роста заболеваемости после возвращения финских болельщиков с матчей чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, сообщает телеканал Yle. РБК вчера в 14:29