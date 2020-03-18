Коронавирус
Моя Москва.онлайнМедик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.
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с чего всё началось
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой неделе привел три главных условия заражения новым типом коронавирусной инфекции по принципу кластера, когда один инфицированный заражает много людей сразу: это происходит, если люди собираются в закрытом плохо проветриваемом помещении, сидят или стоят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при этом разговаривают, поют или кричат.РИА Новостивчера в 21:57
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Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе
Царьградвчера в 23:03
Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия
Национальная служба новостей00:44
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Скончалась вдова Гагарина Валентина
Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Гаджеты
Перламутровый Redmi K30 Pro впервые показался на официальном рендере
Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новое официальное изображение флагманского смартфона Redmi K30 Pro в еще одном официальном цвете.
Происшествия
В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы
Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
Общество
Оплату больничных за карантин россияне получат авансом
Россиянам, находящимся на карантине из-за коронавируса, авансом оплатят больничные.
Общество
В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса
В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Политика
Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус
Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Наука
В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
Политика
Сергей Шнуров сомневается в принадлежности Крыма
Лидер группы «Ленингад» Сергей Шнуров, который недавно занялся политической карьерой, уклончиво ответил на вопрос ведущей Тины Канделаки о государственной принадлежности Крыма.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно.
Политика
Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией
Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
Религия
В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Политика
Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса
Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Происшествия
В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда
В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
Интернет
Разработчики браузера Brave обвинили Google в нарушении GDPR
Укрепляем VeraCrypt Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Создатели браузера Brave обвиняют компанию Google в нарушении одного из принципов Общего регламента защиты данных (GDPR), а именно той его части, которая связана с согласием, что требуется для сбора и обработки личных данных пользователей.
Общество
В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах
Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Общество
В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях
Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Общество
В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса
Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
Происшествия
В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Финансы
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.