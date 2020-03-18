Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМедик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.
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с чего всё началось

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой неделе привел три главных условия заражения новым типом коронавирусной инфекции по принципу кластера, когда один инфицированный заражает много людей сразу: это происходит, если люди собираются в закрытом плохо проветриваемом помещении, сидят или стоят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при этом разговаривают, поют или кричат.
РИА Новостивчера в 21:57

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Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Царьградвчера в 23:03

Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия

Национальная служба новостей00:44

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Комсомольская правда00:34

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при COVID-19

Москва 2400:54

Японский инфекционист назвал безопасное расстояние между людьми

Взгляд.рувчера в 22:49

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 21:57

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Известиявчера в 21:10
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
РБК 01:12
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Политика

Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Скончалась вдова Гагарина Валентина

Умерла вдова Юрия Гагарина Валентина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов.
Газета.Ru вчера в 11:15
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.
РБК 00:49
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Гаджеты

Перламутровый Redmi K30 Pro впервые показался на официальном рендере

Сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новое официальное изображение флагманского смартфона Redmi K30 Pro в еще одном официальном цвете.
iXBT.com 00:31
Происшествия

В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы

Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
РИА Новости 01:12
Общество

Оплату больничных за карантин россияне получат авансом

Россиянам, находящимся на карантине из-за коронавируса, авансом оплатят больничные.
За облаками вчера в 00:10
Общество

В Турции зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В Турции зафиксировали первый случай смерти от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РБК вчера в 18:01
Политика

Песков: сотрудники администрации президента сдают тесты на коронавирус

Сотрудники администрации президента России сдают тесты на коронавирус.
Мой Брянск 00:49
Наука

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 21:09
Политика

Сергей Шнуров сомневается в принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленингад» Сергей Шнуров, который недавно занялся политической карьерой, уклончиво ответил на вопрос ведущей Тины Канделаки о государственной принадлежности Крыма.
ФедералПресс вчера в 05:23
Здоровье

Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса

Сато считает, что по этой причине ограничить посещения мест скопления людей только для пожилых членов семьи неправильно.
РИА Новости вчера в 20:42
Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
ТАСС вчера в 17:03
Религия

В церквях и мечетях из-за коронавируса вводят особый порядок служб

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил "Инструкцию настоятелям приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии в связи c угрозой распространения коронавирусной инфекции".
Национальный акцент 01:12
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Страны ЕС согласовали запрет на въезд в Евросоюз из-за коронавируса

Страны ЕС поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.
Интерфакс вчера в 15:12
Происшествия

В Екатеринбурге четырёх человек госпитализируют по решению суда

В Екатеринбурге четырёх человек, контактировавших с больным коронавирусом в поезде Москва — Новый Уренгой, принудительно госпитализируют по решению суда.
RT на русском вчера в 02:50
Интернет

Разработчики браузера Brave обвинили Google в нарушении GDPR

Укрепляем VeraCrypt Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Создатели браузера Brave обвиняют компанию Google в нарушении одного из принципов Общего регламента защиты данных (GDPR), а именно той его части, которая связана с согласием, что требуется для сбора и обработки личных данных пользователей.
Хакер Online вчера в 15:00
Общество

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Появление пустых полок в некоторых российских супермаркетах не связано с дефицитом товаров, проблема в логистике, рассказал директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.
Известия 00:56
Общество

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Дождь 16 марта в 14:18
Общество

В Раде приняли закон о мерах борьбы с распространением коронавируса

Сегодня Верховная Рада Украины на экстренном заседании приняла законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни».
RuNews24.ru вчера в 08:28
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Эхо Москвы 01:31
Финансы

Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту.
RT на русском вчера в 03:44
Как работают Яндекс.Новости?
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