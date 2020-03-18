Премьер-министр Японии Абэ Синдзо на прошлой неделе привел три главных условия заражения новым типом коронавирусной инфекции по принципу кластера, когда один инфицированный заражает много людей сразу: это происходит, если люди собираются в закрытом плохо проветриваемом помещении, сидят или стоят скученно, на близком расстоянии друг от друга и при этом разговаривают, поют или кричат.

с чего всё началось

Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.

Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

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