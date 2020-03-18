Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМедик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.
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Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, считает, что в ситуации с коронавирусом запрет мероприятий по численности не имеет смысла, так как намного важней расстояние между людьми.
РИА Новостивчера в 21:57

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Врач определил безопасную дистанцию между людьми во время эпидемии коронавируса

Телеканал 360°01:55

Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия

Национальная служба новостей00:44

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Известиявчера в 21:10

Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Царьградвчера в 23:03

Японский инфекционист назвал безопасное расстояние между людьми

Взгляд.рувчера в 22:49

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии COVID-19

РИА Новостивчера в 21:57

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при коронавирусе

Комсомольская правда00:34
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:37, Ашберн
Общество

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РИА Новости 16 марта в 08:01
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В России скончался писатель Эдуард Лимонов

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СК РФ возбудил дело по факту нападения на посольство России в Киеве

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на посольство России в Киеве 14 марта, сообщили в ведомстве в среду, 18 марта.
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Нефть дорожает после падения до нового минимума

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Вести.Ru вчера в 05:51
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Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

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Evo-rus.com вчера в 07:07
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Финансы

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.
Интерфакс 03:51
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Общество

Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
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Минспорт рекомендует отменить проведение всех соревнований с 21 марта

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В Лондоне Ольге Куриленко отказали в госпитализации с коронавирусом

Заразившаяся коронавирусом актриса Ольга Куриленко в Instagram рассказала, что ей отказали в госпитализации из-за перегруженности лондонских больниц.
Газета.Ru 01:49
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В Липецкой области три человека погибли во время пожара в частном доме

Пожар в доме в Елецком районе Липецкой области стал причиной гибели трех человек.
ТАСС 03:42
Финансы

Курс евро превысил 85 рублей впервые с 2016 года

Курс евро превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:49
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
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Обнародованы последние сведения о коронавирусе на 15 марта

Всего на настоящее время коронавирус лишил жизни 5399 человек. Коронавирус COVID-19 был выявлен в 122 государствах мира.
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Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
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У газеты «Ведомости» появятся новые владельцы

Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и Harvard Business Review.
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Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам

Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:17
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
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В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
Российская газета 02:38
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В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
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Военная база США «Таджи» в Ираке вновь подверглась ракетной атаке

Политика Сегодня вчера в 18:09
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В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
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Москвичей предупредили о возвращении зимы на выходные

В ближайшие выходные, 21 и 22 марта, в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание с понижением температуры ниже нормы.
Lenta.ru 04:32
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ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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Маргарита Симоньян заявила о четвертой беременности

Маргарита Симоньян смогла забеременеть в четвертый раз, хотя еще четыре месяца назад родила третьего ребенка.
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