Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, считает, что в ситуации с коронавирусом запрет мероприятий по численности не имеет смысла, так как намного важней расстояние между людьми.

с чего всё началось

Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.

Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

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