Коронавирус
Моя Москва.онлайнМедик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Советы дал японский врач-инфекционист Сато Акихиро. Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми. Он считает, что запрет мероприятий, в которых более 5 тыс. участников, не имеет смысла, если собравшиеся слишком близко друг к другу.
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с чего всё началось
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро, автор пособия для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе, считает, что в ситуации с коронавирусом запрет мероприятий по численности не имеет смысла, так как намного важней расстояние между людьми.РИА Новостивчера в 21:57
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Новости за ночь: Японский эпидемиолог заявил о бесполезности запрета на массовые мероприятия
Национальная служба новостей00:44
Дело не в числе: Эпидемиолог назвал опасную дистанцию между людьми при коронавирусе
Царьградвчера в 23:03
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