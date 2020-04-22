Общество
ИзвестияМедик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.
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Здоровье
Новая инфекционная больница в ТиНАО принимает пациентов
Вести Подмосковья 02:59
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Происшествия
В Забайкальском крае горит более 700 гектаров тайги
RT на русском 21:19
Кино
Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
REGNUM 11:30
Общество
ВОЗ рассказала о происхождении коронавируса
Коронавирус или COVID−19 поразил уже около 2,5 млн человек по всему миру.
WomanHit.ru 11:24
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Общество
Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом
На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
Космос
«Пылевые вихри» могут существовать на Титане
Пылевые вихри, вероятно, являются если не доминирующим механизмом, то одним из самых важных механизмов для поднятия пыли в атмосфере.
AstroNews.ru вчера в 09:15
Гаджеты
Debian Linux прекращает поддержку драйверов устаревших устройств
В течение последних нескольких дней многие пользователи Debian выразили возмущение тем фактом, что их любимый брэнд отказывается от поддержки ряда драйверов для устаревшего аппаратного обеспечения.
3DNews 16:23
Здоровье
В Белгороде пациентка заразила коронавирусом доктора и 16 больных
Уже после выписки девушка обратилась к семейному доктору. Результаты тестирования на коронавирус оказались положительными.
Go31.ru 06:25
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в центре Читы
Байкал24 21:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Музыка
Борис Гребенщиков написал песню о самоизоляции
Петербургский дневник 07:52
Кино
Назван режиссер приквела «Голодных игр»
Kinonews.ru 14:49
Киберспорт
Компания Wargaming отмечает десятилетний юбилей игры World of Tanks
Компания Wargaming в этом году отмечает десятилетний юбилей популярной игры World of Tanks.
Дни24 17:00
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Шоу-бизнес
Актриса Светличная обвинила журналистов в краже 600 тысяч рублей
Народные новости 13:16
Общество
Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин
Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
Авто
Zotye планирует продавать в РФ автомобили китайской сборки
Автоновости дня 02:36
Экономика
Компания Netflix удвоила прибыль из-за карантина
Американская компания Netflix, занимающаяся поставкой фильмов и телесериалов на основе потокового мультимедиа, получила рекордную прибыль в первом квартале 2020 года – 709 миллионов долларов, что более чем в два раза больше, чем в тот же период предыдущего года, сообщается в документах компании.
РИА Новости 18:50
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Здоровье
В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса
В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 19 апреля в 03:47
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Хоккей
Хоккеист из команды Лукашенко заразился коронавирусом
Pravda.Ru 10:27