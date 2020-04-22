Общество

ИзвестияИзвестияМедик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.
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Доктор медицинских наук назвал пугающими протесты против самоизоляции

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Врач назвал поведение людей во время самоизоляции «пугающим»

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Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

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Медик заявил о пугающей ситуации с людьми на самоизоляции

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Комсомольская правда18:05

Врача напугало поведение людей в период пандемии коронавируса

Lenta.ru18:00

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением людей к самоизоляции

РИА Новости17:09
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В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

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