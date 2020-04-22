Общество

ИзвестияИзвестияМедик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.
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Доктор медицинских наук назвал пугающими протесты против самоизоляции

RT на русском21:01

Врач назвал поведение людей во время самоизоляции «пугающим»

РБК18:56

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением людей к самоизоляции

РИА Новости17:09

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

Известия18:45

Профессор рассказал о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса

Комсомольская правда18:05

Врача напугало поведение людей в период пандемии коронавируса

Lenta.ru18:00

Медик заявил о пугающей ситуации с людьми на самоизоляции

News.ru18:50
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Происшествия

5-летняя девочка умерла от редкого осложнения коронавируса

В США от редкого осложнения коронавируса умерла 5-летняя девочка. Она провела две недели на ИВЛ, однако это не помогло спасти ее жизнь.
Летидор 05:15
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия 17:18
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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
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Здоровье

Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек

На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:01
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Происшествия

Два человека погибли в ДТП в центре Читы

Байкал24 21:40
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
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Общество

Свердловским туристам запретили курить в обсерваторе

Екатеринбург, 21 апреля 2020, 23:27 — REGNUM В обсерваторе под Асбестом (Свердловская область) запретили курить уральским туристам, пребывающим на карантине.
REGNUM 16:53
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Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец 22:36
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Общество

Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты признался, что дефицит секса разрушил их брак

Слово и Дело 07:15
Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%

Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
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Здоровье

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
ТАСС вчера в 13:59
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Политика

Депутат: Настал конец «путинского мифа»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что настал конец «путинского мифа».
Росбалт 03:52
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Религия

В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
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Политика

США приостановят иммиграцию на два месяца

США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
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Общество

Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена

Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 17:22
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Общество

В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку

Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
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Кино

Инсайдеры рассказали о работе Disney над третьим сезоном «Мандалорца»

Ещё один инсайдер сообщил, что 20 апреля 2020 года начал свою работу отдел производственного проектирования проекта третьего сезона «Мандалорца».
REGNUM 23:12
Футбол

«Кристал Пэлас» хочет признания старейшим профессиональным клубом

Английский "Кристал Пэлас" на своем сайте сообщил, что хочет, чтобы его признали старейшим футбольным клубом в мире, который до сих пор играет в профессиональный футбол.
РИА Новости 18:54
Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
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Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
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Кино

Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры

Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания вчера в 16:39
Происшествия

Начальник соцзащиты в Тынде устроила на работу «мертвые души»

В Тынде 45-летняя руководитель управления соцзащиты населения попалась на присвоении и подлоге служебных документов.
ИА Порт Амур 21:18
Общество

Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:20
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Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
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Общество

Греф назвал сроки пика коронавируса в России

Председатель правления Сбербанка рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии COVID-19, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:45
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Шоу-бизнес

Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы

Врачи разрешили актрисе покинуть стены больницы в Барвихе, где до недавнего времени лечили знаменитость. У нее диагностирована глиобластома.
Комсомольская правда 22:30
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