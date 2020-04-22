Общество
ИзвестияМедик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.
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Происшествия
5-летняя девочка умерла от редкого осложнения коронавируса
В США от редкого осложнения коронавируса умерла 5-летняя девочка. Она провела две недели на ИВЛ, однако это не помогло спасти ее жизнь.
Летидор 05:15
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия 17:18
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Здоровье
Коронавирус. На Украине за сутки заболел еще 261 человек
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 5710 случаев коронавируса, из них 151 с летальным исходом, 359 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 03:01
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в центре Читы
Байкал24 21:40
Общество
Свердловским туристам запретили курить в обсерваторе
Екатеринбург, 21 апреля 2020, 23:27 — REGNUM В обсерваторе под Асбестом (Свердловская область) запретили курить уральским туристам, пребывающим на карантине.
REGNUM 16:53
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец 22:36
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло на 75%
Количество официально подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье выросло со 104 до 178, сообщает в среду пресс-служба правительства края.
ТАСС 23:04
Здоровье
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
ТАСС вчера в 13:59
Политика
Депутат: Настал конец «путинского мифа»
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что настал конец «путинского мифа».
Росбалт 03:52
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 18:57
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 17:22
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 12:59
Кино
Инсайдеры рассказали о работе Disney над третьим сезоном «Мандалорца»
Ещё один инсайдер сообщил, что 20 апреля 2020 года начал свою работу отдел производственного проектирования проекта третьего сезона «Мандалорца».
REGNUM 23:12
Футбол
«Кристал Пэлас» хочет признания старейшим профессиональным клубом
Английский "Кристал Пэлас" на своем сайте сообщил, что хочет, чтобы его признали старейшим футбольным клубом в мире, который до сих пор играет в профессиональный футбол.
РИА Новости 18:54
Общество
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ
Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
Кино
Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания вчера в 16:39
Происшествия
Начальник соцзащиты в Тынде устроила на работу «мертвые души»
В Тынде 45-летняя руководитель управления соцзащиты населения попалась на присвоении и подлоге служебных документов.
ИА Порт Амур 21:18
Общество
Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец 07:20
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Общество
Греф назвал сроки пика коронавируса в России
Председатель правления Сбербанка рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии COVID-19, сообщает DEITA.
Deita.ru 19:45
Шоу-бизнес
Врач рассказал, чем и как Анастасию Заворотнюк лечили от глиобластомы
Врачи разрешили актрисе покинуть стены больницы в Барвихе, где до недавнего времени лечили знаменитость. У нее диагностирована глиобластома.
Комсомольская правда 22:30