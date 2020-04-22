О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. Врач обратил внимание, что люди во всем мире выходят на митинги против изоляции.

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

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