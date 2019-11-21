Общество

Znak.comZnak.comМедик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась

На вопрос о причинах медик заявила, что не хотела бы это обсуждать. В пресс-службе Министерства здравоохранения России ситуацию не прокомментировали. Напомним, 22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей.
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