Общество
Znak.comМедик, одобрившая новую систему медосмотра водителей, уволилась
На вопрос о причинах медик заявила, что не хотела бы это обсуждать. В пресс-службе Министерства здравоохранения России ситуацию не прокомментировали. Напомним, 22 ноября должен был вступить в силу новый приказ Минздрава о порядке медицинского осмотра для водителей.
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Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом очередной временный бюджет до 20 декабря, сообщили журналисты президентского пула.
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Экономика
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Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
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Скорее всего, вместо кораблей инопланетяне используют микроскопические зонды, скопления которых в инфракрасном спектре будут похожи на кометы.
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Общество
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
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Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
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Игры
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Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
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Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал, разгоревшийся из-за видео, на котором предполагаемый сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному.
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В Эстонии призвали Россию «вернуть пять процентов территорий»
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Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Скворцова проконтролирует пересадку почек нуждающимся детям
Теннис
Сборная России сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису вышла в четвертьфинал розыгрыша Кубка Дэвиса по теннису, где встретится с командой Сербии.
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Технологии
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Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
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Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
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В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
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Истребители дежурных сил ПВО 19 раз за прошедшую неделю вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.