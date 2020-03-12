Коронавирус

7 новостей7 новостейВернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса

Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован. Как рассказал медик, причиной его смерти стал не коронавирус, а совершенно другой диагноз. Также эксперт опроверг информацию, что у мужчины была пневмония.
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Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве

РИА Новости11:50

В медцентре в Коммунарке, куда госпитализируют с подозрением на коронавирус, умер мужчина

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Раскрыты подробности смерти пациента «коронавирусной больницы» в Москве

Lenta.ru11:42

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

Известия11:24

Врачи заявили, что вернувшийся из Италии мужчина умер не из-за коронавируса

ТАСС11:21

В московской больнице умер приехавший из коронавирусной Италии россиянин

URA.Ru11:04

Вернувшийся из Италии в Москву россиянин умер не от коронавируса

РЕН ТВ11:32
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