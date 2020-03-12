Сообщается, что мужчина вернулся из Италии и был госпитализирован. Как рассказал медик, причиной его смерти стал не коронавирус, а совершенно другой диагноз. Также эксперт опроверг информацию, что у мужчины была пневмония.

Вернувшийся из Италии россиянин умер не от коронавируса

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