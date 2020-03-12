Коронавирус
ИзвестияВ Москве умер вернувшийся из Италии мужчина
В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии. При этом Игорь Тюрин — заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке, куда перед смертью был госпитализирован покойный, опроверг появившуюся информацию о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
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Происшествия
В Забайкалье члены ОПГ получили сроки за 12 убийств
Общество
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусом выявлено на Украине. Об этом в четверг сообщили в Минздраве страны.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.
Происшествия
Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в России за последние сутки.
Хоккей
Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса
Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Авто
В России появится обновленный Mitsubishi Outlander
Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
Здоровье
Из аптек Севастополя полностью пропали медицинские маски
В департаменте здравоохранении Севастополя ForPost сообщили, что в курсе сложившейся ситуации в городе с масками — звонки и обращения по этому поводу поступают в ведомство, — однако как-то повлиять на нее не могут.
Энергетика
Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Происшествия
В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
Общество
В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Кино
«Яндекс» покажет 12 фильмов кинофонда Романа Абрамовича
Интернет-сервис получил эксклюзивные права на показ в сети более 10 фильмов, проинвестированных фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича.
Общество
Премьер Италии объявил о закрытии в стране магазинов и ресторанов
Италия останется навсегда "единой, защищенной зоной", и сейчас мы приняли решение закрыть все торговые точки, магазины, бары, рестораны, предоставив им возможность осуществлять доставку на дом.
Хоккей
После вылета из плей-офф «Авангард» объявил поиск хоккеистов
Напомним, накануне, 11 марта, омский «Авангард» проиграл в ¼ финала Восточной конференции со счетом в серии 2:4. После игры хоккеисты и главный тренер команды попытались оправдаться за неудачный сезон.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.
Футбол
Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен
Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.
Общество
Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью
Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.
Экономика
Замглавы Центробанка дал совет розничным инвесторам
Розничным инвесторам в условии волатильности на рынках следует сохранять трезвость ума и не реагировать на проходящие факторы.
Здоровье
Врачи назвали защищающие от вирусов простые продукты
Врачи из Испании перечислили продукты, которые укрепят иммунную систему и помогут защититься от ряда заболеваний.
Транспорт
Госдума планирует рассмотреть поправки в закон об ОСАГО
Согласно поправкам в закон, тарифный коридор по обязательной «автогражданке» был расширен на 20% вверх и вниз.
Политика
Мосгордума 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ
12 марта, Mossovetinfo.ru - Московская городская Дума на внеочередном заседании 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Футбол