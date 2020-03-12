Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии. При этом Игорь Тюрин — заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке, куда перед смертью был госпитализирован покойный, опроверг появившуюся информацию о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.
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Врач опроверг данные о смерти пациента от коронавируса в Москве

РИА Новости11:50

Врачи заявили, что вернувшийся из Италии мужчина умер не из-за коронавируса

ТАСС11:21

Вернувшийся из Италии в Москву россиянин умер не от коронавируса

РЕН ТВ11:32

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

Известия11:24

В медцентре в Коммунарке, куда госпитализируют с подозрением на коронавирус, умер мужчина

Коммерсантъ11:42

В московской больнице умер приехавший из коронавирусной Италии россиянин

URA.Ru11:04

Раскрыты подробности смерти пациента «коронавирусной больницы» в Москве

Lenta.ru11:42
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Комментарии

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В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19

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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

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Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу

Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу.
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В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы

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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

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Мосгордума 12 марта рассмотрит закон о поправке в Конституцию РФ

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