В Москве умер мужчина, вернувшийся из Италии. При этом Игорь Тюрин — заместитель главного врача по медицинской части медцентра в Коммунарке, куда перед смертью был госпитализирован покойный, опроверг появившуюся информацию о том, что причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

В Москве умер вернувшийся из Италии мужчина

Биатлон Йоханнес Бё победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринта на этапе Кубка мира в финском Контиолахти, который стал заключительным в нынешнем сезоне после отмены соревнований в Осло.

Авто В России появится обновленный Mitsubishi Outlander Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".

Здоровье Из аптек Севастополя полностью пропали медицинские маски В департаменте здравоохранении Севастополя ForPost сообщили, что в курсе сложившейся ситуации в городе с масками — звонки и обращения по этому поводу поступают в ведомство, — однако как-то повлиять на нее не могут.

Энергетика Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Космос Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.

Хоккей После вылета из плей-офф «Авангард» объявил поиск хоккеистов Напомним, накануне, 11 марта, омский «Авангард» проиграл в ¼ финала Восточной конференции со счетом в серии 2:4. После игры хоккеисты и главный тренер команды попытались оправдаться за неудачный сезон.

Происшествия В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевске Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Футбол Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесен Решение о переносе даты ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом» приняло руководство союза европейских футбольных ассоциаций, 12 марта сообщает официальный сайт УЕФА.

Общество Меган Маркл в слезах покинула королевскую семью Герцогиня Кембриджская тяжело переживает отъезд Меган Маркл и принца Гарри в Канаду, сообщает издание The Sun.