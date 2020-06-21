Общество
ИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть
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с чего всё началось
Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.Радио Sputnik19:00
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Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Происшествия
В захваченных протестующими кварталах Сиэтла произошла стрельба
На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «Автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия 15:33
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Серийный насильник задержан в Севастополе
Как сообщается, по подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, который ранее не оказывался в поле зрения российских правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:51
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 7, официальная поддержка которой была прекращена в начале 2020 года.
NewInform 12:54
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM 18 июня в 21:40
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Цены на весь свой модельный ряд в начале июня поднял УАЗ – на 2,7 – 3,9%. Его примеру последовали Subaru и Genesis – на 3,4 – 7,3% и 1,1 – 2,4% соответственно.
CarsWeek.ru 18 июня в 01:27
Футбол
«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»
"Спорт-Экспресс" утверждает, что бело-голубые договариваются о переносе матча с "быками".
Газета.Ru 16:05
Общество
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53
Музыка
Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму
Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском 20:46
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru 22:39
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня вчера в 10:21
Авто
Названа причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
Тарантас Ньюс 07:48
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru вчера в 00:40
Армия и оружие
Коалиция США объявила об уничтожении трех укрытий террористов в Ираке
Багдад, 21 июня 2020, 06:30 — REGNUM Три укрытия террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Вади Аш-Шай на севере Ирака было уничтожено, 19 июня авиаударом коалиционных сил, возглавляемых США, сообщается на сайте, посвященном операции «Непоколебимая решимость».
REGNUM 23:30
Политика
В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
В МИД Британии прокомментировали статью Владимира Путина о Второй мировой войне.
Evo-rus.com 14:13
Космос
NASA собирается увековечить подвиг медиков табличкой на Марсе
Сайт интересных новостей 21:14
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru вчера в 08:38
Игры
Ролевая стратегия Pathway стала бесплатной в Epic Games Store
3DNews 18 июня в 13:12
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте.
ТАСС 11:55
Единоборства
Волков уступил Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе
РИА Новости 23:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ вчера в 06:41
Общество
Россиянам перечислили причины отказа выезда за границу
Россиянам перечислили причины, по которым их могут не выпустить за границу.
Lenta.ru 23:14