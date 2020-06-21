Общество

ИзвестияИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть

Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
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с чего всё началось

Медик раскрыл способ победить «пищевые наркотики»

Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Диетолог назвал способ меньше есть

РБКвчера в 22:44

Медик раскрыл способ меньше есть

Известиявчера в 21:05

Эксперт рассказал, что поможет человеку меньше есть и наедаться

РЕН ТВвчера в 20:00

Назван эффективный способ меньше есть

URA.Ruвчера в 20:10

Врач назвал способ меньше есть

РИА Новостивчера в 19:08

Медик раскрыл способ победить «пищевые наркотики»

Радио Sputnikвчера в 19:00

Коварный голод; 4 неожиданных причины, из-за которых постоянно хочется есть

Lisa.ru19 июня в 17:09
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
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Политика

В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru 19 июня в 21:26
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Политика

Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США

Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.
Интерфакс вчера в 23:47
Общество

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
18
Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
1,4K
Наука

Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
14
Политика

Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
RT на русском вчера в 14:58
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Происшествия

Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

РИА Новости вчера в 05:23
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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия вчера в 04:56
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Шоу-бизнес

Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов

Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
48
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
1,1K
Армия и оружие

Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
23
Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
116
Армия и оружие

Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага

«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra вчера в 13:43
Общество

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
868
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Шоу-бизнес

Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк

По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
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Космос

Назначен главный конструктор нового космического корабля России

BFM.ru вчера в 15:32
7
Армия и оружие

В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика

Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси

Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
15
Политика

Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России

Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК вчера в 08:14
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