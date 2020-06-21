Общество
ИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть
Оценить34
с чего всё началось
Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.Радио Sputnikвчера в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
В США поддержали предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Власти Америки регулярно подчеркивают, что необходимо включить и Китай в переговоры для создания нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, КНР и США.
RuNews24.ru 19 июня в 21:26
Политика
Трамп введет новые ограничения на рабочие визы в США
Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.
Интерфакс вчера в 23:47
Общество
Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу
Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат.
ТАСС вчера в 20:24
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Ведомости вчера в 12:42
Наука
Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса
Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:57
Политика
Посол России рассказал об интересе к статье Путина в США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что статья президента России Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в США.
RT на русском вчера в 14:58
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Происшествия
Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента
Известия вчера в 04:56
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 вчера в 06:44
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вмешательстве в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
Армия и оружие
Названа опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага
«Российская газета» назвала опасность российского бомбардировщика Ту-22М3 для врага. Самолёт этот впервые поднялся в небо 43 года назад.
Ferra вчера в 13:43
Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 19 июня в 10:29
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии
Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК 19 июня в 10:38
Шоу-бизнес
Стало известно о ремиссии Анастасии Заворотнюк
По словам специалиста, супруг актрисы Петр Чернышев отказался от инновационной методики в лечении рака, так как у звезды наметилась ремиссия.
Народные новости 19 июня в 13:46
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Космос
Назначен главный конструктор нового космического корабля России
BFM.ru вчера в 15:32
Армия и оружие
В ЛНР и ДНР заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Всего, по данным ведомства, по территории республики было выпущено более 25 мин. Донецкое агентство новостей сообщает со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК, что украинские силовики также обстреляли из зенитных установок поселок Жабичево к северу от Донецка.
РИА Новости вчера в 23:50
Политика
Акция в память о «ночи Гаврилова» началась в Тбилиси
Прошлогодние события преподносятся как оскорбление, нанесенное Грузии депутатом Гавриловым и нынешним правительством «Грузинской мечты», а посему все комментарии однозначны: акция в прошлом году была выражением мирного протеста против врага — России и нежелания мириться с оккупацией.
REGNUM вчера в 11:54
Политика
Путин заявил о начале отступления эпидемии коронавируса в России
Президент Владимир Путин объявил об ослаблении эпидемии коронавируса в России.
РБК вчера в 08:14