Общество
ИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть
Рецепторы помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщения. Генералов отметил, что при нарушении работы рецепторов человек начинает есть всё больше, а причиной нарушений может быть качество пищи.
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с чего всё началось
Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.Радио Sputnikвчера в 19:00
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
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В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
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Умер автор песни «На заре» и участник группы «Альянс» Олег Парастаев
МИР 24 вчера в 06:35
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Газета.Ru 03:29
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В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом
За последние сутки в Москве выявлено 968 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 213 946, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в воскресенье.
Интерфакс 03:58
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Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
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Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»
Футболисты АЕКа ушел от поражения в домашнем матче с «Арисом», который состоялся рамках 29-го тура чемпионата Греции.
Советский спорт вчера в 16:29
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В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса
Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru 19 июня в 11:25
Происшествия
Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым
Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
Происшествия
В Норильске произошла массовая драка с десятками человек
Московский Комсомолец 00:35
Общество
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Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:06
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
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Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
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Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
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Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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В США назвали требования к России и Китаю по СНВ
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19 июня в 19:15
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В Калининградской области потушили пожар в детском доме
Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
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Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
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Вашингтон, 21 июня 2020, 04:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг свою причастность к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследование против помощников его личного юриста Рудольфа Джулиани, сообщает Bloomberg.
REGNUM вчера в 21:44
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Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
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Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
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