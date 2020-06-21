Общество

ИзвестияИзвестияМедик раскрыл способ меньше есть

Рецепторы помогают получать удовольствие от еды и влияют на чувство насыщения. Генералов отметил, что при нарушении работы рецепторов человек начинает есть всё больше, а причиной нарушений может быть качество пищи.
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с чего всё началось

Медик раскрыл способ победить «пищевые наркотики»

Если рецепторы перестают нормально работать, человек начинает есть все больше и больше. Одной из причин такого сбоя может быть состав пищи, к которой вы привыкли, объяснил медик.
Радио Sputnikвчера в 19:00

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Диетолог назвал способ меньше есть

РБКвчера в 22:44

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Life.ruвчера в 20:10

Эксперт рассказал, что поможет человеку меньше есть и наедаться

РЕН ТВвчера в 20:00

Медик раскрыл способ меньше есть

Известиявчера в 21:05

Медик раскрыл способ победить «пищевые наркотики»

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

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Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»

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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
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Музыка

Умер автор песни «На заре» и участник группы «Альянс» Олег Парастаев

МИР 24 вчера в 06:35
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Футбол

Нижегородов рассказал, как получил самую быструю красную карточку в истории чемпионатов России

Бывший защитник Геннадий Нижегородов вспомнил о том, как получил самую быструю красную карточку в истории чемпионатов России в бытность игроком нижегородского «Локомотива».
Матч ТВ 03:58
Общество

Путин присвоил звание Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении звания Героя Труда за борьбу с коронавирусом главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:29
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Общество

В Москве впервые с апреля выявлено меньше тысячи заболевших коронавирусом

За последние сутки в Москве выявлено 968 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, а их общее число достигло 213 946, сообщает оперативный штаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19 в воскресенье.
Интерфакс 03:58
Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
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Футбол

АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Арисом»

Футболисты АЕКа ушел от поражения в домашнем матче с «Арисом», который состоялся рамках 29-го тура чемпионата Греции.
Советский спорт вчера в 16:29
Общество

В Пекине установили первоисточник новой вспышки коронавируса

Судя по всему, вспышка началась на оптовом рынке — возможно, вирус прибыл в страну в замороженном мясе или морепродуктах.
BFM.ru 19 июня в 11:25
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Происшествия

Психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Судебно-психиатрическая экспертиза признала вменяемым актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП в центре Москвы, сообщают источники «РИА Новости», ТАСС и «Интерфакса».
Ведомости вчера в 07:03
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Происшествия

В Норильске произошла массовая драка с десятками человек

Московский Комсомолец 00:35
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Общество

Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,9 тысячи

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки возросло на 53 и составило 3903, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:06
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Происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о попытке суицида актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не пытался покончить с собой.
Lenta.ru 02:45
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 19 июня в 06:35
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Политика

В США назвали требования к России и Китаю по СНВ

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли озвучил требования Вашингтона к новому соглашению по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19 июня в 19:15
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Происшествия

В Калининградской области потушили пожар в детском доме

Спасатели потушили пожар на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 01:52
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала новую стрижку

Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
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Политика

Трамп открестился от отставки прокурора Бермана

Вашингтон, 21 июня 2020, 04:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп опроверг свою причастность к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который вел расследование против помощников его личного юриста Рудольфа Джулиани, сообщает Bloomberg.
REGNUM вчера в 21:44
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Общество

Собянин спрогнозировал срок восстановления общепита в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что индустрия общественного питания в столице быстро восстанавливается после снятия ограничений.
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Единоборства

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Наряд балерины Волочковой в храме шокировал прихожан

Волочкова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, которая подписала лаконично: «Как здорово, что теперь храмы открыты, молиться можно не только дома».
Территория новостей 02:37
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Общество

Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены

Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
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