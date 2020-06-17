Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.

с чего всё началось

Вода может помочь отказаться от курения, заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Андрей Демин в беседе с радио Sputnik.

Врач рассказал о пользе воды в отказе от курения

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