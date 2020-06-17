Здоровье
Lenta.ruВрач рассказал о пользе воды в отказе от курения
Вода может помочь отказаться от курения, заявил президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова Андрей Демин в беседе с радио Sputnik.
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Вода поможет и тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.Радио Sputnikвчера в 19:00
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Энергетика
«Газпром» обязался вернуть Польше $1,5 млрд по арбитражу до 1 июля
Российская компания произведет выплату в исполнение решения Стокгольмского арбитража от 30 марта, согласно которому была произведена ретроактивная корректировка формулы расчетов за поставки газа польской стороне с 2014 года.
РАПСИ вчера в 07:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование для участия в Лиге Европы
«Химки» приступили к оформлению заявки на участие в Лиге Европы.
Metaratings вчера в 07:32
Армия и оружие
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР
В Южной Корее пообещали жестко ответить на военные провокации КНДР и попытки дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.
Lenta.ru вчера в 23:34
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности и заявила, что планировала сама рассказать об этом событии.
РИА Новости вчера в 11:26
Фигурное катание
Роднина прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделился мнением о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
ProstoProSport вчера в 13:20
Происшествия
Десять человек пострадали при массовых столкновениях в Дижоне
По данным корреспондентов, свыше десяти человек пострадали в массовых столкновениях. В ходе беспорядков были травмированы граждане.
Политическая Экспертиза 15 июня в 07:54
Здоровье
Для сотрудников инфекционных госпиталей выделено 2,67 млн рублей
Владимирские ведомости вчера в 09:12
Авто
Chevrolet возобновила продажи бюджетных автомобилей в России
RuNews24.ru 15 июня в 07:15
Политика
Путин поручил подготовить предложения по выплатам пенсионерам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения для решения вопроса с выплатами пенсионерам, которые не могут выйти на работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 15 июня в 10:42
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
РИА Новости вчера в 06:40
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости вчера в 09:20
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом.
Известия 00:08
Происшествия
Театр «Современник» прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым
«Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» - Михаилом Ефремовым», - сообщили в пресс-службе театра.
RuNews24.ru 15 июня в 18:30
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
В Минтруде РФ оценили предложение сократить новогодние каникулы
Москва, 17 июня 2020, 03:27 — REGNUM Законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, направленный в Министерство труда и социальной защиты России, будет рассмотрен в установленном порядке.
REGNUM вчера в 20:27
Авто
За перевод автомобиля на газ россиянам выплатят до 90 тыс. рублей
Отмечается, что благодаря компенсации расходов на переход машины на газ россияне будут тратить на данную модификацию от 50 до 90 тысяч рублей, а процесс окупаемости сократиться и составит 10-15 тыс. километров.
SpeedMe вчера в 23:27
Кино
Релиз фильма «Довод» Кристофера Нолана перенесли на конец июля
Мировая премьера картины должна была состояться 17 июля.
Слово и Дело 14 июня в 02:14
Шоу-бизнес
Брайан Остин Грин спровоцировал слухи о новом романе
Paparazzi.ru вчера в 04:18
Футбол
Андрей Воронин посоветовал Кокорину перейти в чемпионат Франции
Экс-форвард московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о будущем своего бывшего партнера по столичному клубу Александра Кокорина.
BetOn вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Лоза впервые прокомментировала развод с Батыревым
Российская газета вчера в 08:44
Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости 15 июня в 07:11
Общество
Рособрнадзор уточнил требования о перчатках и масках на ЕГЭ
Непосредственно на экзамене надевать средства защиты не обязательно, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 15:18
Общество
Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию
РБК вчера в 18:59