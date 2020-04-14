с чего всё началось

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

Политика Байдена обвинили в сексуальных домогательствах Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider. 33

Происшествия Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля. 98

Экономика Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе. 3,3K

Экономика В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.

Общество Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды. 3,4K

Общество На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта. 12

Здоровье Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы. 117

Здоровье Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких. 503

Политика Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа.

Общество Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения. 884

Футбол 22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.

Происшествия В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом 27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения. 7

Технологии В TikTok нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами Специалисты по кибербезопасности Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) и Томми Майск (Tommy Mysk) нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами в популярной социальной сети TikTok.