Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМедик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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с чего всё началось
"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается", — отметил Ачкасов в эфире шоу "60 минут
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Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

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Здоровье

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Экономика

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Общество

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Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
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Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
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Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом

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Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
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Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами

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Футбол

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Происшествия

В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом

27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
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Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
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Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
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Технологии

В TikTok нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами

Специалисты по кибербезопасности Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) и Томми Майск (Tommy Mysk) нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами в популярной социальной сети TikTok.
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Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

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