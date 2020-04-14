Коронавирус
РИА НовостиМедик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Читать в источнике
Оценить2,6K
с чего всё началось
"Когда все начиналось, наши граждане демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности и индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается", — отметил Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".РИА Новостивчера в 17:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 05:10, Ашберн
Политика
Байдена обвинили в сексуальных домогательствах
Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
Здоровье
В РФ разработали способы экстренной профилактики заражений врачей
Москва, 14 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Способы экстренной профилактики заражения коронавирусом разработаны для российских медиков.
REGNUM 04:32
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12 апреля в 12:08
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Умер экс-глава Deutsche Bank в России Игорь Ложевский
Инвестбанкир Игорь Ложевский, входивший в совет директоров компании En+ Group, умер на 64-м году жизни.
РБК 04:40
Общество
Мишустин приостановил ограничение на торговлю медицинскими масками
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление (копия есть у РБК), которое вводит временный мораторий на правительственное решение от 6 апреля о введении ограничений на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей и комплектами защитной одежды.
РБК 04:35
Общество
На второй неделе самоизоляции малый бизнес показал оживление
Если к 5 апреля доля работающих предприятий составляла с 39,5%, то к 12 апреля она выросла до 44,4%. В первую неделю самоизоляции доходы малого и среднего бизнеса упали до 35,6% по сравнению с показателями первой недели марта.
Adindex.ru 03:54
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
В «Роскосмосе» планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.
РБК 01:33
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Экономика
Экономисты призвали власти выделить 5-10% ВВП на борьбу с кризисом
Для поддержки экономики нужно выделить гораздо больше денег, призывают эксперты.
Ведомости 05:03
Здоровье
Депздрав Москвы прогнозирует дефицит коек для больных с коронавирусом
В ближайшие две-три недели в Москве прогнозируется недостаток коек в больницах, перепрофилированных для борьбы с коронавирусом нового типа, сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.
Газета.Ru 02:14
Политика
Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз 12 апреля в 10:03
Политика
Путин участвует во встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции
Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам планируется принятие совместного документа.
ТАСС 04:25
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество
Въезд в Вязьму перекрыли четырьмя блокпостами
В соответствии с изменениями, который губернатор Смоленской области внес в Указ «О введении режима повышенной готовности» с 18.00 12 апреля и до 30 апреля включительно ограничивается въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения.
Рабочий путь (г. Смоленск) 02:26
Футбол
22-летний бразильский футболист умер во время курса физиотерапии
Пресс-служба бразильского клуба «Гуарани» сообщает о кончине одного из футболистов команды.22-летний защитник Тьяго Кортес внезапно скончался во время прохождения процедур физиотерапии.O Guarany está de luto 😥Faleceu na tarde desta segunda (13), em Florianópolis nosso zagueiro Tiago Cortes.
Soccer.ru 02:19
Происшествия
В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом
27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Гаджеты
Windows интегрировалась со смартфонами Samsung как macOS с iPhone
Microsoft продолжает тесно интегрировать Windows 10 со смартфонами Android и Samsung в частности.
Вести.Ru 02:00
Технологии
В TikTok нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами
Специалисты по кибербезопасности Талал Хадж Бакри (Talal Haj Bakry) и Томми Майск (Tommy Mysk) нашли возможность публиковать ролики под чужими аккаунтами в популярной социальной сети TikTok.
Live24 03:31
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53