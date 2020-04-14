Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМедик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Врач заявил о парадоксальной ситуации с заражением COVID-19 в Москве

RT на русском21:10

«Парадоксальная ситуация». Врач удивился поведению москвичей во время эпидемии коронавируса

Life.ru20:25

Врач счел парадоксальной ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Известия18:25

Врач считает странным поведение москвичей во время самоизоляции

РЕН ТВ18:47

Медик назвал ситуацию с коронавирусом в Москве «парадоксальной»

MedikForum.ru18:41

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

Lenta.ru19:35

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

РИА Новости17:14
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Шоу-бизнес

Сбежавшая Агата Муцениеце впервые вышла на связь после побоев

Экспресс газета вчера в 11:31
10
Политика

Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды

Правительство рассмотрит возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общепита.
Российская газета 08:11
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Политика

Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране

В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
3,7K
Кино

В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»

Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
11
Авто

В США обнаружили секретный склад с 300 редкими авто

В Америке найден секретный склад с 300 редкими автомобилями, которыми сейчас занимаются специалисты компании AMMO NYC, специализирующейся на услугах детейлинга.
Тарантас Ньюс 06:05
1
Технологии

В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
2
Политика

Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
11
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости 12:48
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Авто

Автомобили Subaru подорожали в России

Предыдущее изменение цен на модели Legacy, Forester, Outback и XC фиксировалось в январе этого года, когда все их комплектации подорожали на 20-30 тыс. рублей.
Автоновости дня 05:01
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»

13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник 02:25
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Общество

Названы места повышенного риска заражения коронавирусом

Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
Известия 19:55
4
Общество

Эксперт ВШЭ сообщила о смене динамики распространения коронавируса

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» заявила, что распространение коронавируса в России происходит не по оптимистическому сценарию.
Дождь 04:03
1,1K
Общество

В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам

РБК 12:39
14
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
89
Политика

Президент Чехии назвал глупым поступком снос памятника маршалу Коневу

Глава Чехии Милош Земан считает, что те, кто снес памятник маршалу СССР Ивану Коневу, "ничего не достигли в жизни" и просто завидуют тем, кто чего-то смог добиться.
Газета.Ru вчера в 13:06
675
Политика

Кадыров обвинил «Новую газету» в травле

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
986
Общество

Москалькова рассказала, на что чаще всего жаловались россияне

По данным доклада, всего уполномоченному в 2019 году поступило 38 328 письменных обращений, включая 1683 коллективных, по телефону даны необходимые консультации более чем 12 тысячам гражданам.
РИА Новости 21:03
Общество

У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Коммерсантъ 16:09
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Экономика

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
1,3K
Хоккей

Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА

За каждый из двух сезонов, как сообщает "Спорт-Экспресс", Голдобин будет получать по 50 млн рублей ежегодно.
Газета.Ru вчера в 10:34
Армия и оружие

Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии

Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
20
Общество

Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
6
Общество

На Камчатке выздоровел первый заразившийся коронавирусом

На Камчатке выздоровел первый человек, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил в своём официальном Telegram-канале врио губернатора края Владимир Солодов.
РИА Новости 06:20
1
Здоровье

Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря

Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
47
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru 00:20
800
Хоккей

«Ак Барс» продлил контракт с Виктором Тихоновым

Kazanfirst.ru 14:02
1
Общество

Нового министра здравоохранения назначили в Забайкалье

В Забайкальском крае назначили нового министра здравоохранения.
EastRussia 00:44
3
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «Столпы творения» в инфракрасном свете

Кадр демонстрирует инфракрасный свет, который буквально пронизывает пыль и газ, из-за чего столбы приобретают эффектную и имеющую синеватый оттенок тень.
Актуальные Новости 11 апреля в 08:20
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
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Финансы

Сбербанк открыл в ЦБ безотзывную кредитную линию на 500 млрд рублей

ЦБ на прошлой неделе сообщил, что один из системно значимых банков открыл безотзывную кредитную линию с максимально возможным лимитом 500 миллиардов рублей.
ПРАЙМ 09:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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