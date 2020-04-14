с чего всё началось

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

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