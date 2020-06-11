Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска".
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с чего всё началось

«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных. По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.
ТК Звезда05:01

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Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19

RT на русском09:14

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости05:40

Врач рассказал о визуальных признаках COVID-19

Телеканал 360°07:37

Названы клинические визуальные признаки заражения коронавирусом

Народные новости07:18

Врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом

Московский Комсомолец07:48

Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом

Известия08:56

«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

ТК Звезда05:01
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Политика

Кремль прокомментировал введение новых санкций США против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления американских политиков о том, что США планируют ввести новые жесткие санкции против России.
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Lenta.ru 13:31
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 09 июня в 17:45
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Здоровье

Врач рассказала, что нужно пить и есть при проблемах с кишечником

Врач-проктолог Елена Смирнова объяснила, какой рацион должны соблюдать люди, которые страдают хроническими заболеваниями кишечника.
Волга-Медиа 00:45
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Общество

Летние веранды в Подмосковье заработают с 12 июня

Летние веранды кафе и ресторанов Московской области заработают с 12 июня. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в четверг, 11 июня.
Известия 14:15
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Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Evo-rus.com 15:00
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Общество

В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом

Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 14:50
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Космос

Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
РИА Новости вчера в 16:02
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Общество

Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

Напомним, что 1 июля был объявлен президентом России Владимиром Путиным выходным в связи с проведением голосования по поправкам в Конституцию.
Новые Известия 00:45
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят на родине

Захарова, родившегося в селе Кузьминки, похоронят на родине. С утра его привезут из Москвы в Константиново, в храм Казанской Божией матери.
7 новостей вчера в 16:46
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Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Здоровье

В Екатеринбурге признали проблемы со статистикой по коронавирусу

Реальное число зараженных коронавирусом в Екатеринбурге может не совпадать с цифрами официальной статистики, заявил глава города Александр Высокинский 11 июня порталу «Е1».
ИА Красная Весна 14:58
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
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Кино

Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала «Ведьмак»

Netflix собирается возобновить съемки сериала "Ведьмак".
Дни.ру вчера в 10:57
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

Российская газета 07:35
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Происшествия

Легкомоторный самолет упал в Рязанской области

Легкомоторный самолет разбился в Шиловском районе Рязанской области, в результате чего, по предварительным данным, погиб пилот.
Газета.Ru 14:23
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Футбол

«Севилья» и «Бетис» назвали стартовые составы на дерби

Тренерский штаб «Севильи» во главе с Хуленом Лопетеги назвал стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Матч ТВ 15:06
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
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Происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым «погибли два человека»

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
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Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Ученые установили, что яйцеклетка далеко не всегда готова «вступать в отношения» со сперматозоидами мужчины.
ИнфоСМИ 12:49
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Общество

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за коронавируса

В России могут ввести «плавающий» режим ограничений из-за COVID-19, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:44
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Происшествия

МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным

Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Общество

Торговые центры в Подмосковье откроют 25 июня

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое снимает часть коронавирусных ограничений на территории области.
Российская газета 15:13
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Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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