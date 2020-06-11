Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска".
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«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных. По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.
ТК Звезда05:01

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Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19

RT на русском09:14

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости05:40

Врач рассказал о визуальных признаках COVID-19

Телеканал 360°07:37

Названы клинические визуальные признаки заражения коронавирусом

Народные новости07:18

Врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом

Московский Комсомолец07:48

Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом

Известия08:56

«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

ТК Звезда05:01
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:35, Ашберн
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Транспорт

В Волгоградской области возобновится работа всех маршруток и автобусов

Evo-rus.com 12:24
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Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги

Клиенты Сбербанка начали жаловаться, что банк списывает с их счетов поступающие детские пособия, которые выплачиваются в связи с пандемией коронавируса, в счет погашения долгов.
Невские Новости вчера в 16:05
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Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
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Общество

Собянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:05
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Хоккей

«Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА

Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.
REGNUM 12:12
Биатлон

Хованцев заменил Польховского в сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев вошёл в список специалистов — кандидатов в национальную команду на сезон-2020/21.
News.ru 06:30
Здоровье

В Свердловской области заразились коронавирусом ещё 284 человека

За сутки в Свердловской области коронавирусом заболели ещё 284 человека.
Уральский меридиан вчера в 03:37
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Политика

Трамп подписал указ о санкциях из-за расследования МУС против военных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против причастных к расследованию, которое Международный уголовный суд ведет в отношении американских военных и других служащих, сообщили в Белом доме.
РИА Новости 10:31
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Политика

Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области

Российская газета 08:42
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Происшествия

Дочь Ефремова объяснила регистрацию номера актера в Telegram

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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева поделилась редким фото с мужем

Знаменитая телеведущая Екатерина Андреева на своей странице в Instagram опубликовала редкое фото с мужем на отдыхе.
ФАН 04:09
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

Актер Ефремов попал в аварию в Москве вечером 8 июня, он не справился с управлением на Смоленской площади и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого находился Захаров.
РБК 11:41
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о встрече с пьяным Михаилом Ефремовым

iReactor 09:47
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Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
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Политика

Бывший соратник Зеленского поблагодарил его за свое увольнение

Бывший соратник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил с критикой команды главы государства.
Lenta.ru 11:58
Общество

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
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Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
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Гаджеты

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5

Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5.
Megaobzor.com 03:54
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Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM вчера в 07:30
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Гаджеты

Apple зарегистрировала девять iPhone

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарегистрировала сразу девять смартфонов, которые будут представлены в сентябре этого года.
Megaobzor.com 12:06
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
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Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Наука

Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19

Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
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