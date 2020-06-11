Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных. По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.

с чего всё началось

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска".

Политика На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге. 353

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,5K

Шоу-бизнес Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой. 42

Здоровье Врачи Диагностического центра бунтуют против руководства, срезавшего оклады в 3 раза Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.

Космос Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. 433

Политика Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 194

Общество В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".

Гаджеты Смартфон Oppo A52 представлен в России Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm. 14

Здоровье Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.

Армия и оружие Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Игры Разработчики Death Stranding раскрыли системные требования Студия Kojima Productions опубликовала системные требования Death Stranding.

Общество Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса. 126

Политика Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД Москва не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17, который проходит в Нидерландах, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возобновившиеся 8 июня слушания по делу.

Общество В России журналисту впервые вынесли предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации в МИДе Решение принял мировой суд в городе Кемерово в отношении журналиста-фрилансера Романа Янченко, который сотрудничает с телекомпанией "Белсат TV", зарегистрированный в Польше.

Общество Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений. 33