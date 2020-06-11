Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска".
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«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных. По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.
ТК Звезда05:01

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Врач рассказал о визуальных признаках заболевания COVID-19

RT на русском09:14

Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом

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Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости05:40

Названы клинические визуальные признаки заражения коронавирусом

Народные новости07:18

Врач перечислил визуальные признаки заражения коронавирусом

Московский Комсомолец07:48

Врач рассказал о визуальных признаках COVID-19

Телеканал 360°07:37

«Клинические маски»: врач назвал визуальные признаки заражения COVID-19

ТК Звезда05:01
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
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Происшествия

Инженера ТЭЦ-3 Норильска арестовали по делу о разливе топлива

Коммерсантъ 09:55
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Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости 09:18
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Происшествия

Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
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Кино

Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Культуромания 10:16
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Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей вчера в 06:07
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Здоровье

Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным

Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
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Шоу-бизнес

Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике

Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
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Здоровье

Врачи Диагностического центра бунтуют против руководства, срезавшего оклады в 3 раза

Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше.
АМИТЕЛ 08:16
Космос

Маск отреагировал на статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина о полете американского корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию.
Взгляд.ру вчера в 14:59
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Спорт

Месси и Роналду вошли в топ-10 лучших спортсменов XXI века

Чемпионат 09:54
Политика

Собянин подписал закон о проведении эксперимента по онлайн-голосованию

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 июня, подписал закон о проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного голосования в столице.
Известия 10:52
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Гаджеты

Смартфон Oppo A52 представлен в России

Компания OPPO презентовала свой новый недорогой смартфон A52 на базе процессора от компании Qualcomm.
Evo-rus.com 07:36
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Здоровье

Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат

Санитары, которые перевозят тела умерших в Москве, пожаловались на отсутствие доплат за работу с инфицированными коронавирусом.
Эхо Москвы 04:31
Шоу-бизнес

Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»

Свободная Пресса 08:45
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Армия и оружие

Грузия закупит дополнительно «Джавелины» в США

Грузия, которая ранее уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки, намерена пополнить их запас, заявило грузинское минобороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 08:36
Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова

В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
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Шоу-бизнес

Анна Семенович стала ведущей нового шоу на телеканале «МУЗ-ТВ»

Вокруг ТВ вчера в 14:14
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Армия и оружие

Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем

В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
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Игры

Разработчики Death Stranding раскрыли системные требования

Студия Kojima Productions опубликовала системные требования Death Stranding.
News.ru 10:06
Общество

Некоторые регионы отказались от проведения парады Победы

Ряд российских регионов отменяет проведение парадов Победы, которые из-за угрозы коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес с 9 мая на 24 июня Так, губернаторы Белгородской, Орловской, Псковской, Томской областей и Пермского края отказались от парада из-за коронавируса.
Московская газета 06:04
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Политика

Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД

Москва не является стороной уголовного процесса по делу о крушении рейса MH17, который проходит в Нидерландах, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя возобновившиеся 8 июня слушания по делу.
РИА Новости 10:33
Энергетика

Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ

Белоруссия продолжает настаивать на снижении цены на российский газ до «корректного и справедливого уровня».
Телеканал 360° 09 июня в 13:34
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Общество

В России журналисту впервые вынесли предупреждение за сотрудничество с иностранным СМИ без аккредитации в МИДе

Решение принял мировой суд в городе Кемерово в отношении журналиста-фрилансера Романа Янченко, который сотрудничает с телекомпанией "Белсат TV", зарегистрированный в Польше.
Эхо Москвы 09:33
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Общество

Омский оперштаб отказался ужесточать ограничительные меры по предложению Роспотребнадзора

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории Омской области отказался от предложения регионального Роспотребнадзора вернуться из-за ухудшения эпидемиологической обстановки к первому этапу снятия ограничений.
ТАСС 09:37
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Экономика

Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
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