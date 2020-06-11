Коронавирус
Газета.RuМедик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости". Медик отметил, что у тех, кто получил положительный результат анализов на коронавирус, может наблюдаться такой симптом, как "кожная маска".
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с чего всё началось
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал «Звезде» о внешних признаках заражения коронавирусом, которые встречаются у инфицированных. По его словам, существуют так называемые «клинические маски», которые описали недавно московские патологоанатомы.ТК Звезда05:01
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