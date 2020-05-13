Коронавирус
РИА НовостиМедик рассказала о тревоге врачей из-за эпидемии коронавируса в России
Врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю, заявила главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Врач рассказала, какого момента в распространении коронавируса медики ждут с тревогой
Комсомольская правда01:13
Врачи встревожены из-за распространения коронавируса в России в будущем
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