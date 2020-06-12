Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета. Об этом она сказала в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
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Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Газета.Ruвчера в 23:05

Врач предупредила об опасности холодных рук и ног

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Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

РБК00:27

Врач предупредила об опасности холодных ног и рук

Вечерняя Москва01:06

Врач предупредила, в чем опасность холодных рук и ног

Московский Комсомолец01:00

Врач предупредила об опасности холодных рук и ног

РИА Новостивчера в 22:04

Врачи назвали первые признаки ослабленного иммунитета

Рамблервчера в 13:01
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Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

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Источник: Швед получил от «Химок» заманчивое предложение

Стороны продолжают вести переговоры о новом контракте, химчане сделали баскетболисту заманчивое предложение.
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Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
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В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

ТАСС вчера в 14:47
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Глава Бурятии: Без обнуления сроков Путина олигархи поделят Россию

Глава Бурятии подчеркнул, что и на международной арене до 2024 года будет парализована работа, с Россией не будут считаться.
RuNews24.ru 10 июня в 23:31
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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости вчера в 06:19
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Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Известия 01:22
Общество

Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

В администрации президента заканчивается режим удаленной работы, введенный 30 марта из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:50
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Общество

В России разработали новые санитарные требования для магазинов

Москва, 12 июня 2020, 08:14 — REGNUM Проект новых санитарно-эпидемиологических требований к продуктовым магазинам и рынкам разработали эксперты Роспотребнадзора, документ 11 июня опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
REGNUM 01:14
Политика

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 10 июня в 07:12
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Футбол

«Матч ТВ» бесплатно покажет все оставшиеся игры футбольной РПЛ

Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» сообщила, что показ всех оставшихся матчей премьер-лиги чемпионата России по футболу состоится бесплатно в федеральном эфире.
Давыдов.Индекс 10 июня в 14:27
Наука

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Некоторые виды древних крокодилов ходили на двух ногах, как динозавры, выяснили палеонтологи из Квинслендского университета.
Газета.Ru 01:33
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Политика

Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
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Происшествия

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Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
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Армия и оружие

США гарантировали сокращение числа военных в Ираке

США в ходе сессии стратегического диалога с Ираком заверили, что продолжат сокращать количество военнослужащих в этой стране, а по вопросу статуса остающихся войск продолжатся переговоры.
Московский Комсомолец вчера в 23:06
Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ вчера в 02:05
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Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
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Хоккей

СКА обменял права на хоккеиста Прохоркина в «Металлург»

«Трактор» обменял права на Якова Тренина, выступавшего за «Нэшвилл Предаторз» в СКА на Владислава Сёмина, которого челябинский клуб обменял в «Металлург» на Дмитрия Шешина, Павла Дорофеева, Семёна Буйвана и Глеба Бабинцева.
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Общество

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Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru вчера в 02:40
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Общество

ВОЗ объяснила заявление о статистике по коронавирусу в России

"Необычная" статистика Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что в России статистика смертности по коронавирусу "необычная" и "сложная для понимания".
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Происшествия

Начальник полиции Сызрани задержан за взятку

Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Адвокат заявил о решении семьи погибшего не принимать помощь Ефремова

РБК вчера в 14:52
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На главу Норильска завели уголовное дело после разлива топлива

Российская газета вчера в 04:04
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Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК вчера в 02:55
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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