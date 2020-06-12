Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета. Об этом она сказала в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

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