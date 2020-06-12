Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМедик рассказала об опасности холодных рук и ног

Доктор медицинских наук Светлана Трофимова сообщила, что, если у человека постоянно мерзнут руки и ноги - это один из признаков ослабления иммунитета. Об этом она сказала в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Врач сообщила об опасности холодных рук и ног

РБК00:27

Врач предупредила об опасности холодных рук и ног

РИА Новостивчера в 22:04

Медик рассказала об опасности холодных рук и ног

Газета.Ruвчера в 23:05

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Lenta.ruвчера в 23:53

Как распознать ослабленный иммунитет

Питерские заметкивчера в 13:46

Врачи назвали первые признаки ослабленного иммунитета

Рамблервчера в 13:01

Врачи назвали первые признаки ослабленного иммунитета

Вечерняя Москвавчера в 11:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество

РБК: Кремль отменил удаленный режим работы для чиновников

Администрация президента отменила удаленный режим работы для сотрудников, сообщили источники РБК.
Коммерсантъ 00:33
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 10 июня в 15:56
387
Киберспорт

Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру вчера в 16:11
Происшествия

Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе

Спорт-Экспресс вчера в 15:39
5
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,4K
Наука

Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови

После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
104
Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Sibnovosti.ru вчера в 02:30
45
Происшествия

В Омской области обнаружили захоронение 300-летней давности

Уникальную находку 10 июня обнаружили коммунальщики, копавшие траншею возле дома культуры в центре Тары.
Российская газета вчера в 04:38
2
Общество

Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня

Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня.
Агентство Москва вчера в 14:17
13
Политика

Журналист из Франции заявил, что США угрожает участь СССР

Париж, 12 июня 2020, 07:16 — REGNUM Ситуация с распадом Советского Союза может повториться в США, считает обозреватель французской газеты Le Figaro Николя Бавре в своей статье, посвященной ситуации в США.
REGNUM 00:16
Политика

МИД России усомнился в выводах Нидерландов по делу о крушении MH17

Министерство иностранных дел России прокомментировало выводы прокуратуры Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине.
Газета.Ru вчера в 11:34
92
Происшествия

Под Рязанью похоронили водителя, погибшего в ДТП с актёром Ефремовым

Рязань, 11 июня 2020, 16:49 — REGNUM Похороны Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, прошли 11 июня в его родном селе Кузьминское в Рыбновском районе Рязанской области.
REGNUM вчера в 09:49
323
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета вчера в 12:41
744
Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
211
Происшествия

Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

Народные новости вчера в 09:18
218
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском вчера в 11:57
454
Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 10 июня в 14:08
113
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 10 июня в 07:55
26
Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
50
Армия и оружие

США подтвердили, что продолжат сокращать число военных в Ираке

США на сессии стратегического диалога с Ираком подтвердили, что продолжат сокращать число военнослужащих в этой стране, а статус остающихся войск продолжат обсуждать, говорится в совместном заявлении двух стран, которое распространил госдепартамент.
РИА Новости вчера в 22:03
Футбол

Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет со зрителями

Матч «Сочи» — «Ростов» запланирован на 19 июня и начнется в 20:00 мск.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:16
Происшествия

Росгвардия наказала бойцов, угрожавших подкинуть наркотики москвичу

В Москве бойцы Росгвардии угрожали подбросить наркотики мужчине, который конфликтовал с соседями.
Газета.Ru вчера в 06:17
1,6K
Общество

Власти Омской области отменяют режим самоизоляции

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусом, отменят с 15 июня.
Газета.Ru вчера в 12:18
134
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН вчера в 16:57
27
Авто

Alpina представила обновленные BMW Alpina B5 и D5 S

Alpina обновила светотехнику у моделей BMW Alpina B5 и D5 S. Была увеличена решетка радиатора, появились «хищные» бамперы в М-стиле и колёсные диски на 20 дюймов.
REGNUM вчера в 05:32
Происшествия

Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой

В городе Калач-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца.
Lenta.ru вчера в 23:04
Политика

В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы

Национальная служба новостей 10 июня в 06:07
2,3K
Экономика

Предприниматели провели «контрольную закупку» льготных кредитов под 2%

Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова представил результаты проверки, как банки выдают предпринимателям льготные кредиты по программе поддержки под 2%. Об этом говорится в сообщении на сайте уполномоченного.
РБК вчера в 14:02
17
Политика

Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России

Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM вчера в 15:59
96
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП

РИА Новости вчера в 16:39
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное