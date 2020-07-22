Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМедик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин. «Один из медиков, по информации, которую я получил, заболел в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.
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«Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз», — рассказал
 22 июля Владимир Сипягин во время прямого эфира на странице во «ВКонтакте».
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