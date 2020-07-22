с чего всё началось

Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин. «Один из медиков, по информации, которую я получил, заболел в течение двух месяцев второй раз», — сказал губернатор в прямом эфире в социальных сетях.

Политика Посольство Китая в США пожаловалось на угрозы Сотрудники посольства КНР в Вашингтоне получают угрозы взрыва и убийства, заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. 4

Авто Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году Как сообщает газета Nikkei, в 2021 году японская компания Mitsubishi планирует прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero. 11

Авто Германия может запустить производство Lada 4x4 Энтузиасты из Германии хотят запустить мелкосерийную сборку Lada 4x4 на базе немецких автозаводов. 30

Экономика «Коммерсантъ» узнал о разделе активов владельцами группы «Шоколадница» Основные владельцы группы компаний «Шоколадница» (сети «Кофе Хауз», «Ваби Саби», компания ArenaFoodsCatering, партнерские точки KFC, Pizza Hut и Panda Express) Александр Колобов и Симан Поваренкин решили разделить активы одного из крупнейших участников ресторанного рынка.

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 206

Политика Порошенко обвинили в незаконном получении трех миллиардов долларов Бывший депутат Верховной Рады Давид Жвания обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в получении коррупционным путем более трех миллиардов долларов США во время пребывания у власти.

Общество Власти Кубани усилят контроль за соблюдением правил Роспотребнадзора Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением требований Роспотребнадзора из-за роста случаев COVID-19, передает РИА "Новости". 111

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 3

Политика Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля "С понедельника вступят в силу приказы руководства ВСУ и руководства Народной милиции (ДНР - ИФ) о дополнительных мерах по поддержке и соблюдению действующего бессрочного перемирия на весь период до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта", - говорится в сообщении, распространенном 22 июля пресс-службой МИД ДНР по итогам переговоров. 145

Спорт EA Sports представила обложку FIFA 21 The #FIFA21 Standard edition cover art 👇 Pre-Order -> https://t.co/Ucbq7ap4Wu pic.twitter.com/kr3TSs0gdw— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 22, 2020 FIFA 21 станет доступной для скачивания 9 октября, предзаказ на Ultimate Edition можно оформить уже 14 августа.

Энергетика Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно В пояснительной записке к проекту постановления Минэнерго указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. 9

Футбол Федун выразил вотум доверия Тедеско Владелец футбольного клуба "Спартак-Москва" Леонид Федун выразил вотум доверия главному тренеру Доменико Тедеско. 1

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 213