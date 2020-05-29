Коронавирус

Neva.TodayNeva.TodayРаботающим с коронавирусом медикам втрое увеличат пенсионный стаж

Медработникам, работающих с заражёнными COVID-19 пациентами, засчитают в пенсионный стаж один день за три. В 2020 году будет действовать льготный порядок формирования пенсионного стажа для медицинских работников, работающих с коронавирусными пациентами.
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Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три

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Коммерсантъ09:36

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