Коронавирус
Анапское ЧерноморьеМедики Кубани попросили губернатора продлить карантин
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
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Сдержать резкий рост заболеваемости в крае удается за счет введения карантина
Администрация Краснодарского края09:52
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Политика
Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве
Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Происшествия
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины
На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах.
РБК 15:45
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Экономика
Губернатор готовит новое обращение к астраханцам
Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru 11:38
Гаджеты
AMD разработала четырехъядерные Ryzen 3 на архитектуре Zen 2
AMD исправила свой "недочет" и готовит к выпуску Ryzen 3 нового поколения на архитектуре Zen 2. Об этом сообщает IXBT.
МонаВиста 14:52
Общество
Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Происшествия
Задержан адвокат бывшего министра Открытого правительства Абызова
ФСБ задержала в Москве Александра Вершинина, адвоката бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Lenta.ru 14:46
Общество
Экзамены для девятиклассников снова перенесли
Ученики, которые получили плохие оценки по основным предметам в резервные дни, смогут пересдать экзамены в дополнительный период, который запланирован на сентябрь.
Тульская служба новостей вчера в 10:05
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик коронавируса в России придется на начало лета.
Газета.Ru 14:11
Армия и оружие
Турция заставляет жителей Сирии воевать на стороне боевиков ПНС Ливии
NewInform 06:47
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
В Грузии запретят передвижение легковых автомобилей из-за коронавируса
Правительство Грузии приняло решение с 17 апреля запретить передвижение легковых автомобилей на фоне распространения коронавируса.
Известия 14:21
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Меркель объявила об ослаблении отдельных карантинных мер в Германии
В настоящий же момент, карантинные меры в стране, которые вводились с 16 марта - довольно жесткие.
Новые Известия вчера в 15:53
Здоровье
Тверская область получила второй федеральный транш на выплаты медикам
Тверь, 16 апреля 2020, 22:42 — REGNUM Тверская область получила второй транш из федерального бюджета на выплаты медицинским работникам, которые трудятся в условиях борьбы с коронавирусом, об этом заявил 16 апреля губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 15:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Рогозин пообещал отправить на орбиту «КАМАЗ» вслед за Tesla
БИЗНЕС Online 16:17
Экономика
Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат
Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц.
Свободная Пресса вчера в 09:35
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
РИА Новости 16:29
Кино
Скончался актер Брайан Деннехи, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»
Московский Комсомолец 14:38
Экономика
ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия.
РБК 08:19
Происшествия
В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31
Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
Происшествия
В Воронеже умер гражданин Узбекистана с подтвержденным COVID-19
Гражданин Узбекистана, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, скончался в больнице Воронежа, став четвертым умершим пациентом в регионе с подтвержденным COVID-19, сообщает в четверг облправительство.
РИА Новости 15:03
Общество
Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус
Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа.
Известия 15:02
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Транспорт
Цифровые пропуска могут ввести в Петербурге вслед за Москвой
В Петербурге могут временно ввести цифровые пропуска из-за коронавирусной инфекции.
МР7.ру 15:43
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55