Коронавирус

Анапское ЧерноморьеАнапское ЧерноморьеМедики Кубани попросили губернатора продлить карантин

Губернатор поблагодарил медиков Кубани за самоотверженную работу.
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
— Сергей ЗотовREGNUM 10:25

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Медики рассказали Кондратьеву о важности продления режима самоизоляции на Кубани

Кубань 2414:15

Вениамин Кондратьев о карантине в Краснодарском крае: Ближайшие недели будут решающими в борьбе с коронавирусом

КП - Кубань11:57

Сдержать резкий рост заболеваемости в крае удается за счет введения карантина

Администрация Краснодарского края09:52

Врачи попросили губернатора Кубани продлить карантин

Блокнот Краснодар10:48

Медики снова попросили Вениамина Кондратьева продлить карантин

Московский Комсомолец Краснодар10:41

Медики попросили главу Кубани продлить карантин

Деловая газета. Юг10:33

На Кубани медики попросили продлить карантин

СочиСтрим12:07
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова

В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
1
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

RT на русском вчера в 07:23
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
367
Здоровье

Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
Фармацевтический вестник 14 апреля в 08:01
Общество

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
1,8K
Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
3,1K
Общество

В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус

Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
РБК 10:40
526
Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 14:00
1,6K
Культура

Комедия «Я худею» попала в топ просмотров видеосервиса Wink

Ранее сообщалось, что в период с 30 марта по 5 апреля в рейтинг лидеров просмотров видеосервиса Wink впервые попали новые категории — «Фитнес» и «Школьные уроки».
Telesputnik.ru 03:50
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1,1K
Общество

Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
11
Общество

В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
61
Политика

Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны

Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
Советский спорт 12:02
3
Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
129
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
3,6K
Здоровье

Больницу скорой помощи в Краснодаре закрыли из-за коронавируса

Российская газета 14:12
37
Шоу-бизнес

Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова организовала нападение на себя

Телеведущая и скандально известная звезда отечественного шоу-бизнеса Дана Борисова в погоне за популярностью подстроила нападение на себя.
РЕН ТВ 13:43
Здоровье

Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии

Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
70
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России

Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
19
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
2
Хоккей

Чемпион мира Марков завершил карьеру

Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 14:55
Общество

Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса

Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
1,1K
Транспорт

Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска

В Подмосковье начали штрафовать водителей такси, которые перевозят пассажиров без пропуска, сообщило областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
РБК 13:24
15
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
51
Общество

Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными

Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Экономика

Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»

Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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