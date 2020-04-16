Коронавирус
Анапское ЧерноморьеМедики Кубани попросили губернатора продлить карантин
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Можем констатировать, что у нас идет рост, но он протекает медленно. Ужасной экспоненты, резкого скачка заболевания не наблюдаем.
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Сдержать резкий рост заболеваемости в крае удается за счет введения карантина
Администрация Краснодарского края09:52
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Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра открытого правительства Абызова
В столице по подозрению в мошенничестве задержали адвоката бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Газета.Ru 14:37
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском вчера в 07:23
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Здоровье
Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
Фармацевтический вестник 14 апреля в 08:01
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Недвижимость
Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%
"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Общество
В Москве все случаи ОРВИ рассмотрят как подозрение на коронавирус
Московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает ТАСС.
РБК 10:40
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Политика
Путин отложил проведение парада Победы
RT на русском 14:00
Культура
Комедия «Я худею» попала в топ просмотров видеосервиса Wink
Ранее сообщалось, что в период с 30 марта по 5 апреля в рейтинг лидеров просмотров видеосервиса Wink впервые попали новые категории — «Фитнес» и «Школьные уроки».
Telesputnik.ru 03:50
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Генпрокуратура потребовала удалить новые фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным сведениям про коронавирус, обнаруженным в соцсетях.
News.ru 13:04
Общество
В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
ТАСС 13:36
Политика
Уткин не удержался от нового ответа Соловьеву, сославшись на президента страны
Напомним, накануне Соловьев в своем ютуб-шоу объяснил свой отказ провести с Уткиным словесный батл, на который тот его вызвал после резкой пикировки в соцсетях.
Советский спорт 12:02
Здоровье
Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека
На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Здоровье
Больницу скорой помощи в Краснодаре закрыли из-за коронавируса
Российская газета 14:12
Шоу-бизнес
Нарушившая самоизоляцию Дана Борисова организовала нападение на себя
Телеведущая и скандально известная звезда отечественного шоу-бизнеса Дана Борисова в погоне за популярностью подстроила нападение на себя.
РЕН ТВ 13:43
Здоровье
Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии
Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём видеообращении.
REGNUM 14:40
Экономика
Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом
Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
Гаджеты
Xiaomi Mi 9T сильно подешевел в России
Китайская компания Xiaomi предлагает на своем официальном сайте приобрести смартфон Mi 9T по сниженной цене.
Live24 06:00
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию официально отменен
Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат мира 2020 года по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:16
Хоккей
Чемпион мира Марков завершил карьеру
Сергей Исаков, агент российского защитника Андрея Маркова, сообщил, что хоккеист принял решение завершить карьеру.
Советский спорт 14:55
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости 02:08
Транспорт
Таксистов в Подмосковье начали штрафовать за пассажиров без пропуска
В Подмосковье начали штрафовать водителей такси, которые перевозят пассажиров без пропуска, сообщило областное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
РБК 13:24
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Общество
Тесты на коронавирус телеведущего Васильева оказались отрицательными
Историк моды и телеведущий Александр Васильев сообщил, что два теста на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными.
Коммерсантъ 14:50
Экономика
Кредиторы решили запустить взыскание 49% акций «Русского стандарта»
Швейцарский инвестиционный фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха, собравший больше 25% облигаций компании Russian Standard Ltd, объявил о намерении обратить взыскание на 49% акций банка «Русский стандарт» Рустама Тарико, говорится в заявлении Pala Assets, поступившем в РБК.
РБК 11:11