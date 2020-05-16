Коронавирус
REGNUMМедики Приангарья пожаловались на невыплаты президентской надбавки
Иркутск, 16 мая 2020, 09:14 — REGNUM Вслед за работниками станции скорой помощи Анжеро-Судженска (Кузбасс), на невыплату обещанных надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19 пожаловались врачи скорой помощи в Иркутске.
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СК отреагировал на жалобы работников скорой в Иркутске о невыплате надбавок
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