Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траур по погибшим в авиакатастрофе под Алматы. Самолет Fokker 100 разбился по пути из Алматы в Нур-Султан. Все произошло на второй минуте после взлета.

Медики борются за жизнь пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

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