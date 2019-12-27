Происшествия

МИР 24МИР 24Медики борются за жизнь пострадавших в авиакатастрофе под Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траур по погибшим в авиакатастрофе под Алматы. Самолет Fokker 100 разбился по пути из Алматы в Нур-Султан. Все произошло на второй минуте после взлета.
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Лайнер дважды зацепил взлетно-посадочную полосу. Первые версии авиакатастрофы в Казахстане

Вести.Ru06:35

Разбившийся Fokker-100 дважды зацепил хвостом полосу при взлете

РЕН ТВ04:59

В аэропорту Алма-Аты рассказали, как падал самолёт

News.ru03:17

Москвичи принесли цветы к посольству Казахстана

REGNUM05:07

Упавший в Казахстане самолет перед взлетом дважды зацепил взлетную полосу

Газета.Ru03:18

Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане: самолет бился хвостом при взлете

Московский Комсомолец04:35

Самолет авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетную полосу

ТАСС02:58
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Армия и оружие

Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год

«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
ТК Звезда 10:26
Здоровье

В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови

В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Вести.Ru 07:27
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Общество

Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год

«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
REGNUM 10:06
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки

"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Интерфакс 07:45
Политика

Переговоры России и Украины по газу застопорились

Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Lenta.ru 09:49
Происшествия

Разбился пассажирский самолет в Казахстане

После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
LentaChel.ru вчера в 22:51
Здоровье

В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Саратов 24 вчера в 06:26
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Общество

Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Lenta.ru 09:29
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Общество

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

При выборе сырокопченой колбасы следует обращать внимание на цену.
ФедералПресс 00:52
Наука

Воду и нефть разделили тончайшей мембраной

Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Индикатор 07:25
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
REGNUM 05:34
Футбол

Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»

Сообщается, что на футболиста претендовали также «Зенит» и московское «Динамо», но казанцы оказались настойчивее.
Kazanfirst.ru 08:25
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки

Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
НТВ вчера в 11:05
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 07:55
Происшествия

Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм

В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Интерфакс 08:49
Общество

Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Ведомости 09:14
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
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В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
Авто

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
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Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

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Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.
РБК 09:09
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
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Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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