Происшествия
МИР 24Медики борются за жизнь пострадавших в авиакатастрофе под Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря траур по погибшим в авиакатастрофе под Алматы. Самолет Fokker 100 разбился по пути из Алматы в Нур-Султан. Все произошло на второй минуте после взлета.
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Новые подробности авиакатастрофы в Казахстане: самолет бился хвостом при взлете
Московский Комсомолец04:35
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Армия и оружие
Названо главное достижение российской группировки войск в Сирии за год
«Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию», - сказал Чайко.
Здоровье
В Самаре геям и проституткам запретили быть донорами крови
В Самаре на сайте областной станции переливания крови разместили информацию, которая поясняет, кто не может стать донором.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Общество
Ввод станций «коричневой» ветки метро Петербурга отложили на год
«Остаток финансирования по двум станциям перенесли на 2023 год, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение о переносе срока выполнения работ», — цитирует КРТИ телеканал 78.ru.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Политика
Переговоры России и Украины по газу застопорились
Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Происшествия
Разбился пассажирский самолет в Казахстане
После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр
Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Общество
Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу
При выборе сырокопченой колбасы следует обращать внимание на цену.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.
Происшествия
Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора
Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
Футбол
Форвард «Краснодара» Игнатьев перейдёт в «Рубин»
Сообщается, что на футболиста претендовали также «Зенит» и московское «Динамо», но казанцы оказались настойчивее.
Происшествия
В Петербурге нашли останки убитой Соколовым аспирантки
Останки расчлененной аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, от которых пытался избавиться обвиняемый в ее убийстве историк Олег Соколов, обнаружены в черте Санкт-Петербурга.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет
Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).