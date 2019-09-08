О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка. Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.

с чего всё началось

От болей в спине спасет водка, заявляют врачи. Компрессы с ней вперемешку с медом помогут снять отеки и согреть больную область. От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.

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