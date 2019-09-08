Общество

Газета.RuГазета.RuМедики назвали лечебные свойства водки

От болей в спине спасет водка, заявляют врачи. Компрессы с ней вперемешку с медом помогут снять отеки и согреть больную область. От болевого синдрома при остеохондрозе помогут избавиться компрессы с водкой, сообщает портал МедикФорум со ссылкой на неназванных врачей.
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Водка избавит от остеохондроза, говорят медики

О верном способе избавления от остеохондроза рассказали специалисты. По их словам, в этом случае, как ни в каком другом, поможет водка. Врачи рекомендуют во время обострения этой болезни делать компрессы с этим крепким алкогольным напитком.
MedikForum.ru06 сентября в 21:49

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Водка избавит от остеохондроза, говорят медики

MedikForum.ru06 сентября в 21:49

Врачи рассказали о лечебных свойствах водки

РИА Новостивчера в 21:14

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

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РЕН ТВвчера в 19:32

Названы лечебные свойства водки

Lenta.ruвчера в 20:51

Медики назвали лечебные свойства водки

Газета.Ru05:12

Медики назвали лечебные свойства водки

URA.Ruвчера в 21:51
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Чем полезна водка. Видеоурок

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