Общество
РИА НовостиМедики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
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с чего всё началось
Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.РИА Новостивчера в 20:57
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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сообщил, что Украина собирается внедрить американскую модель охраны на одной из государственных границ государства.
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
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В Москве на Гребном канале стартовал девятый международный фестиваль "Круг света".
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Шварценеггер продемонстрировал Сталлоне свой нож
Шварценеггер снял видеоролик, держа в руках подставку с ножом, который был подписан Сталлоне для благотворительного аукциона.
iReactor 19 сентября в 15:22
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В России могут отменить несколько профессиональных праздников
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RT на русском 19 сентября в 23:25
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
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«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать беспилотники
Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
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Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
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В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
РИА Новости 04:00
Здоровье
Почему полезно есть виноградные косточки
«Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника», - констатировали специалисты.
MedikForum.ru вчера в 17:06
Технологии
Google сообщил о создании самого мощного в мире квантового компьютера
Американская компания Google сообщила, что ее инженерам удалось создать самый мощный в мире квантовый компьютер, который значительно превосходит по возможностям самые современные суперкомпьютеры.
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
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В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru вчера в 15:23
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
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На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
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Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
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Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
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Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
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Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
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Вашингтон озвучил основные темы переговоров Трампа и Зеленского
Американский лидер намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 сентября на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
iReactor вчера в 17:24