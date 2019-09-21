Американские специалисты отмечают, что "первые симптомы могут быть различны у разных людей". Например, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может привести, но не гарантированно ведет к болезни Альцгеймера.

с чего всё началось

Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.

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