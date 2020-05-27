Коронавирус

VSE42.RUVSE42.RUМедики обнаружили коронавирус на новых территориях в Кузбассе

Власти рассказали, где именно за прошедшие сутки были зафиксированы новые случаи COVID-19. Оказалось, что вирус найден на территории, которая долгое время оставалась "чистой". По данным на утро среды, 27 мая, в Кемеровской области найдены новые инфицированные китайским коронавирусом пациенты.
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Больных Covid-19 выявили ещё в двух районах Кузбасса

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Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

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Общество

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Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу

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Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в покушении на гражданина Черногории

Одесса, Украина, 27 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Одессе сотрудники полиции задержали четырёх человек, подозреваемых в покушении на убийство гражданина Черногории в Киеве, сообщила 27 мая пресс-служба Национальной полиции Украины Мужчин задержал спецназ на въезде в Одессу, они сопротивлялись и пытались бежать.
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Общество

Forbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину

В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
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Общество

В России могут ввести страхование от безработицы

Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
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Политика

Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей

Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
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Общество

Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы

Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
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Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
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Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3,5 тысячи

Общее число заболевших коронавирусом в крае достигло 3 506 человек.
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Происшествия

Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте

Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
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Kingston Technology начинает поставки SSD объемом 7,68 ТБ

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Общество

Во Владимирской области выявлено 55 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 27 мая лабораторно подтверждено 55 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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О влиянии коронавируса на зрение рассказала офтальмолог

О негативном влиянии коронавирусной инфекции на зрение рассказала врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова, пишет «Говорит Москва».
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Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил телеканалу NBC о том, что США могут ввести санкции в отношении КНР в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
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У Александра Овечкина родился второй сын

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В Екатеринбурге пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
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Второй игрок «Рубина» заразился коронавирусом

Тест защитника казанского "Рубина" Николая Полякова на коронавирус показал положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.
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В Ростовской области за сутки выявили еще 203 случая коронавируса

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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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«Просто представьте, что я испытал»: Лисовец раздавлен подлостью людей

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Накопительные пенсии в России повысят

Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
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Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
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СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга

Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК России.
РИА Новости 02:53
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В России выявили 8338 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 8 338 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.
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