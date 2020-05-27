Коронавирус
VSE42.RUМедики обнаружили коронавирус на новых территориях в Кузбассе
Власти рассказали, где именно за прошедшие сутки были зафиксированы новые случаи COVID-19. Оказалось, что вирус найден на территории, которая долгое время оставалась "чистой". По данным на утро среды, 27 мая, в Кемеровской области найдены новые инфицированные китайским коронавирусом пациенты.
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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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