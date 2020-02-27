Политика

Евразия DailyЕвразия DailyСостояние здоровья Ярошенко в американской тюрьме резко ухудшилось

Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, резко ухудшилось. Российские дипломаты обратились к властям США со срочным запросом об оказании россиянину медицинской помощи.
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Медики отказали в помощи арестованному в США летчику Ярошенко

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РЕН ТВвчера в 22:52

Посольство России сообщило об ухудшении состояния Ярошенко в тюрьме в США

РБКвчера в 23:42

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ТАСС02:41

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Интерфаксвчера в 21:32

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РИА Новостивчера в 21:16
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Политика

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Российский лётчик, фигурант дипломатического инцидента между Россией и США. 28 мая 2010 был арестован в Либерии в рамках операции «Рилентлис» по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осуждён американским судом на 20 лет лишения свободы. 10 июня 2013 года Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с её доводами.
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