Шоу-бизнес

Наша версияНаша версияМедики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ

Ранее Андрей Разин сообщал, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака головного мозга. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уточняется, что она не в состоянии дышать самостоятельно.
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с чего всё началось
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал
 Mash.
Lenta.ru04:09

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Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ

Пятый канал04:41

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких

StarHit.ru04:30

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Lenta.ru04:09

Анастасию Заворотнюк перевели на искусственную вентиляцию легких

Телепрограмма04:34

Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату ИВЛ

Комсомольская правда05:07

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Газета.Ru06:21

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ

РИА Новости05:29
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