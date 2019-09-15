Шоу-бизнес
Наша версияМедики подключили Заворотнюк к аппарату ИВЛ
Ранее Андрей Разин сообщал, что у актрисы диагностирована последняя стадия рака головного мозга. Российскую актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Уточняется, что она не в состоянии дышать самостоятельно.
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Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.Lenta.ru04:09
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:56, Вашингтон
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