с чего всё началось

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Общество Официальное сообщение мэрии Якутска по застройщику Застройщик может умышленно затягивать время с целью вынудить администрацию города на противозаконные действия по выдаче разрешения на строительство – путем давления со стороны владельцев квартир в данном доме.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Директор артистки Христов изначально опроверг эту информацию и сообщил, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов.

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