Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19. Они записали видеообращение, в котором поддержали руководителя. Запись опубликовало издание GorodArmavir.ru.

Медики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире

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