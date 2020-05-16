Общество
КоммерсантъМедики попросили не увольнять главврача больницы в Армавире
Сотрудники городской больницы в Армавире попросили вернуть главного врача Сергея Смирнова, которого решили уволить после жалоб из-за отсутствия выплат за работу с больными COVID-19. Они записали видеообращение, в котором поддержали руководителя. Запись опубликовало издание GorodArmavir.ru.
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Сотрудники больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача
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Сколько зарабатывает уволенный после жалоб медиков главврач Армавирской горбольницы
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