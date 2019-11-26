"Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.

с чего всё началось

Медики считают, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно, передает РИА "Новости". По мнению врачей, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, так как фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.

Политика Названа «настоящая причина» чеченской войны Отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым стал «настоящей причиной» чеченской войны.

Политика МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Политика Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита "нормандского формата" в Париже, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Интернет В WhatsApp появится новая функция Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.

Происшествия Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО Осужденный за хищения и отмывание денег экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер был доставлен из СИЗО «Лефортово» в одну из московских больниц.

Финансы Глава ВТБ порекомендовал хранить сбережения в рублях Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях. Об этом он сообщил в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Энергетика Пушков оценил ответ «Нафтогаза» на предложение «Газпрома» по транзиту Ранее Витренко сообщил, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Происшествия В Корсаковском районе ведутся поиски пропавшего сахалинца Сегодня утром для оказания помощи полиции в поисках сахалинца выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова, поисково-спасательного подразделения управления по делам ГО ЧС Корсаковского района и сотрудники пожарно-спасательной части №4, а также волонтёры.

Общество Чешский писатель возмутился советским прошлым Москвы Чешский иллюстратор и писатель Войтех Юрик (Вгрсти) побывал в Москве и остался недоволен ее советским наследием.

Происшествия В Кузбассе пенсионерку осудили за попытку сбыта партии героина Заводский районный суд в Кемерове приговорил к пяти годам лишения свободы 79-летнюю пенсионерку за покушение на сбыт героина в крупном размере.

Общество Самый длинный мост открыли в Якутии Общая протяженность участка достигает 6,4 км. "Мост через Марху станет гордостью Нюрбинского района, но, самое главное, его строительство изменит жизнь людей к лучшему, сплотит, вдохновит их на дальнейшие успехи во благо родного улуса, республики и всей страны", — цитирует обращение Айсена Николаева к жителям района ИА SakhaNews.

Происшествия В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.