Общество
РБКВрачи сообщили об опасности переедания мандаринов
Без вреда для здоровья человек может ежедневно съедать четыре мандарина. Об этом сообщила «РИА Новости» врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева.
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"Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.РИА Новости19:14
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