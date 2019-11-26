Общество

РБКРБКВрачи сообщили об опасности переедания мандаринов

Без вреда для здоровья человек может ежедневно съедать четыре мандарина. Об этом сообщила «РИА Новости» врач-диетолог КДЦ «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева.
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с чего всё началось

Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов

"Средняя суточная доза – 4 мандарина ... мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - рассказала врач-диетолог КДЦ "Здоровое и спортивное питание" ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
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