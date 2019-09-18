Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект". Как известно, Веялко и Лимонов попытались задержать Смирнова при получении взятки. В ответ подозреваемый достал пистолет и расстрелял двоих коллег.

с чего всё началось

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