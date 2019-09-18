Происшествия
ИзвестияМедики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского
По данным РЕН ТВ, медики сумели спасти жизнь подполковнику Алексею Лимонову. Полицейского расстрелял коллега, которого уличили в получении взятки. В результате инцидента Лимонов получил тяжелые ранения.
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с чего всё началось
Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект". Как известно, Веялко и Лимонов попытались задержать Смирнова при получении взятки. В ответ подозреваемый достал пистолет и расстрелял двоих коллег.РЕН ТВвчера в 16:40
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Что мы знаем об Алексее Смирнове, расстрелявшем коллег у метро «Рязанский проспект»
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«Он всегда брал взятки у мигрантов, такса — 2000 рублей»: подробности расстрела полицейских возле станции метро «Рязанский проспект»
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