Происшествия

ИзвестияИзвестияМедики стабилизировали состояние расстрелянного у метро полицейского

По данным РЕН ТВ, медики сумели спасти жизнь подполковнику Алексею Лимонову. Полицейского расстрелял коллега, которого уличили в получении взятки. В результате инцидента Лимонов получил тяжелые ранения.
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с чего всё началось

Камеры сняли, как раненый полицейский пытался убежать от коллеги

Инцидент произошел у станции метро "Рязанский проспект". Как известно, Веялко и Лимонов попытались задержать Смирнова при получении взятки. В ответ подозреваемый достал пистолет и расстрелял двоих коллег.
РЕН ТВвчера в 16:40

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Бежал, упал и умер: Появились кадры с места расстрела патрульным своих коллег-полицейских

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Биография расстрелянного коллегой полицейского: учился в Омске

Московский Комсомолецвчера в 13:25

Что мы знаем об Алексее Смирнове, расстрелявшем коллег у метро «Рязанский проспект»

Вечерняя Москвавчера в 15:41

Попытка раненого полицейского сбежать от стрелявшего коллеги попала на видео

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«Он всегда брал взятки у мигрантов, такса — 2000 рублей»: подробности расстрела полицейских возле станции метро «Рязанский проспект»

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Появилось видео после перестрелки полицейских у станции метро «Рязанский проспект»

Газета.Ruвчера в 18:34

Установлена личность полицейского, расстрелявшего коллег в Москве

РЕН ТВвчера в 12:09
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Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС вчера в 08:02
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В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Происшествия

Убившего свою сестру создателя сервиса LinguaLeo отправят на лечение

ТАСС вчера в 15:39
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Происшествия

В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком

Российская газета вчера в 04:39
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Футбол

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК вчера в 00:42
Политика

Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера» для Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера» — то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.
REGNUM 00:21
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»

В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Армия и оружие

В Сирии боевики 89 раз нарушили «режим тишины» за минувшие сутки

В зонах деэскалации, созданных на территории Сирии за прошедшие сутки было зафиксировано 89 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных бандформирований.
Новостной фронт вчера в 04:11
Происшествия

Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину полностью и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает Следственный комитет.
Взгляд.ру вчера в 07:25
Происшествия

В Красноярске физрук ударил ребенка и разрешил избить его другим детям

ИА 1-Line вчера в 22:10
Культура

В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала

АиФ Волгоград вчера в 06:22
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Общество

Сообщество «Диссернет» составило список худших ректоров России

Возглавил список член Высшей аттестационной комиссии, руководитель Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев.
Эхо Москвы вчера в 14:31
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Футбол

Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Реал» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 16:55
Происшествия

В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва

Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Наука

Ученый создал нож из человеческих фекалий

Ferra вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
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Общество

Останки сотен россиян ошибочно вывозили в Японию долгие годы

Отмечается, что в Токио считали, что вывозят с российской территории останки военнопленных Японии, которые погибли во времена Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 23:45
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество

Бизнес-омбудсмен заявил о планах создать «черный список» судей

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов собирается создать «черный список» российских судей.
РБК вчера в 16:29
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Религия

Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом

Михаил почитается Церковью, как главный борец против зла и всякого беззакония.
Саратов 24 вчера в 23:41
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